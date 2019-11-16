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梁美芬引特權法查反修例 未提警暴 查事件因由外部干預 泛民質疑有前設不公道

【明報專訊】立法會主席梁君彥昨批准，經民聯梁美芬在本月27日立法會大會上引用《立法會（權力及特權）條例》提出成立專責委員會，調查6月起的反修例風暴前因後果，有否外部勢力干預等。民主派質疑梁美芬的動議沒有提及調查警方濫暴、政府責任，內容不公道和不全面。民建聯表示會支持動議，工聯會持開放態度。

月底提動議 民建聯支持工聯開放

梁美芬在議案措辭中表示，自6月以來因修訂《逃犯條例》引發的示威及騷亂愈演愈烈，以致香港的法治、社會秩序、民生及經濟均受嚴重影響；暴力事件不斷升級，絕大部分市民都希望社會可盡快回復平靜；就此由立法會委任專責委員會，以調查上述騷亂前因後果、是否有外部勢力干預、多場大型示威及騷亂的資金和物資來源，以及尋找導致上述騷亂的深層次矛盾，並就如何讓社會復和作建議。

早前梁君彥亦批准自由黨黨魁鍾國斌提出引用特權法委任專責委員會，全面調查修例引起的社會衝突，包括民生和經濟影響，項目已載列在議程上。

公民黨：查西環否？ 民主黨：獨立調查應共存

公民黨黨魁楊岳橋表示，梁美芬動議的行文有前設，認為有外部勢力，反問「會否調查內部勢力？如西環干預？」他又認為，動議沒有調查警察和政府責任的重要一環，不公道和不全面。民主黨主席胡志偉則着梁美芬先支持民主派引用的特權法，他認為特權法有其效果，但應與政府成立獨立調查委員會同步存在。

民建聯副主席陳克勤表示，梁美芬事前有與民建聯和建制派商量，民建聯會支持；至於鍾國斌的動議，鍾事前未告知民建聯，故他們未有考慮。他希望鍾國斌和梁美芬再協商，討論出一個建制派都能接受的方案會更好。工聯會麥美娟表示，未仔細看議案內容，但建制派都希望風波能盡快平息，若用特權法可回應市民訴求，工聯會態度開放。

梁美芬：必查政府責任 沒排除查警隊

梁美芬表示，提出特權法是希望走出一步，她已和大部分建制派「打招呼」，特權法成立的專責委員會與獨立調查委員會一樣有傳召權，但後者由政府委任法官、政府對調查範圍的發言權更多，前者在立法會層面則更面對公眾，各黨派議員可參與。

對於為何範圍不加入調查警隊，梁美芬回應稱沒有排除，而是稱會調查「前因後果」，但不會就單一事件調查，否則可能會帶來不必要的反對聲音，希望盡快成事。她又說，引用特權法一定會調查政府責任。

明報記者

（反修例風暴）

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