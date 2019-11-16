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政府免費渡輪往來大埔烏溪沙

【明報專訊】吐露港公路被示威者堵塞，新界東交通大受影響。位於吐露港公路旁的科學園昨安排一艘100座位的渡輪來往馬鞍山大水坑及白石角，約每小時一班，接載在科學園上班的員工。園方稱至昨中午有1000人乘搭，下周一會視乎情况決定是否再安排渡輪。

科學園亦租船載員工

政府昨晚公布為便利大埔及北區居民出入，昨午5時至晚上10時半安排免費運輸服務，包括渡輪來回烏溪沙及大埔、旅遊巴來回大埔海濱公園及大埔墟港鐵站等；而今早7時至晚上7時，亦有相關服務。

此外，有「街渡」稱可接載市民來往大埔及馬鞍山，每位收費約100元。有船家在社交媒體宣傳，標明「來回馬鞍山大埔服務（可載5至15人）」。本報記者致電查詢，對方稱自己一直在碼頭等客，着記者可即時到碼頭，更透露用作接客的是一艘遊艇。

在中文大學對出的白石角，亦有私人屋苑居民受封路影響。居於逸瓏灣的陳先生稱，吐露港公路被堵後令白石角頓成「荒島」，僅靠一條往大埔方向的道路通往其他地區，該路交通亦相當擠塞，難以出行。他於尖沙嘴上班，估計若靠此路上班要花上3至4個小時，故這幾天選擇在家工作。他說難以外出購買日用品，只好拜託外出的鄰居幫忙購買；曾有患長期病患的鄰居向他吐苦水，說要預多一倍時間外出看病，相當費時。

民建聯大埔區議員胡健民稱，多名居民向他訴苦，說這幾天堵路令生活大受影響，由於超級市場的貨物難以送抵，超市職員亦未能上班，出現「斷水斷糧」情况，擔心日後情况會更嚴峻。

胡健民為大埔區議會宏福選區候選人，其對手為區政聯盟的姚鈞豪。

（反修例風暴）

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