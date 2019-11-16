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再堵吐露港公路 汽油彈阻前行

【明報專訊】民間「三罷」行動昨持續到第5日，多區交通繼續處於半癱瘓狀態，中文大學對開一段吐露港公路被堵逾兩日後，示威者昨凌晨決定讓出南北行各一線行車，警方則封路至中午開放車輛通行，然而入夜後示威者因不滿政府回應，下班時間再堵塞吐露港公路所有行車線，大批車輛要掉頭逆線駛離，有車輛試圖駛近，中大二號橋上即有人丟下汽油彈。此外，紅隧昨日仍封閉，紅磡、中環等地多處有路障，巴士及港鐵均只提供有限度服務。

警延開路 司機質疑「玩手段」

路政署：清路遭拉弓指嚇

有示威者昨凌晨宣布昨早6時開放吐露港公路南北行各一線行車，並於清晨移開雜物，一度有車輛駛過。不過警方昨早再封閉有關道路，到下午12時半，警方稱已清理南北行各一條行車線，恢復交通。路政署助理署長（新界區）曹榮平稱，工作人員需時清理路面及擺放指示牌等，惟昨早靠近中大二號橋清理路面時，遭示威者拉弓指嚇，要暫時離開，至中午過後才能恢復通車。

吐露港公路通車約7小時後，傍晚7時許，示威者因不滿政務司長張建宗在記者會上的回應，重新以雜物阻塞吐露港公路來回所有行車線，由於正值下班時間，北行線排起長長車龍，部分車輛要掉頭逆線駛離，亦有巴士乘客下車步行離開。部分車輛嘗試駛近路障，有人即從中大二號橋上拋下汽油彈，兩者相距數十米。

警方昨早封閉吐露港公路時，現場有私家車司機不滿，他說在直播中見示威者已清出兩條行車線，但警方仍封路，質疑警方是「玩手段」。到了夜晚，示威者重新封閉吐露港公路，車輛在中大二號橋前被迫停下，有司機表示支持示威者，亦有司機下車與橋上示威者對話，批評示威行動影響基層市民。

紅隧再遭破壞 全日關閉

除了吐露港公路，全港多區均有道路受阻，包括德輔道中、薄扶林道、窩打老道等。紅隧昨日全日封閉，其收費亭自周三起多次遭縱火，昨傍晚有人再打爛收費亭玻璃，附近路面有大量磚塊作路障。運輸及房屋局長陳帆說，昨日有20條主要道路被堵塞，僅約半數巴士線提供服務，新界北等地居民出行大受影響。

港鐵：大學站料長時間關閉

港鐵方面，紅磡站及九龍塘站附近路軌昨日曾被人投擲汽油彈，東鐵線一度全線停駛，西鐵線因天水圍站有乘客糾紛，元朗站至兆康站列車服務一度暫停，另多個站有人持續阻礙車門，重鐵共有22個車站要全日或提早關閉。港鐵昨晚預告今晚10時收車， 括大學站、上水站及東涌站會關閉。港鐵又稱，基於員工安全考慮，現階段未能就大學站的損壞作詳細評估及計劃如何復修，預計該站需關閉一段較長時間，來往火炭站至大埔墟站的列車服務繼續暫停。

（反修例風暴）

相關字詞﹕交通癱瘓 港鐵 陳帆 運房局 停擺 反修例風暴

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