堵路影響浸會醫院 一成半手術取消 醫生路障貼告示 籲人道考慮開路

部分窩打老道及通往浸會醫院的聯合道路段昨晚已重開，車輛可單向出入醫院近聯合道出入口，至於醫院金城道出入口則未開通，部分聯合道至昨晚仍布滿磚塊等路障。

行動不便病人無法出院

浸會醫院昨回覆本報稱，醫院原有3條車路可通往各座，包括窩打老道、聯合道及金城道，自周三（13日）早上一度全被堵塞，附近交通嚴重受阻，至昨傍晚僅窩打老道行車線可使用，但出入醫院人員眾多，加上藥物、物資、被服、食物及其他補給頻繁，只靠窩打老道出入口不足以應付，更影響行動不便的病人、洗腎者、醫院職員及聯繫醫生等。據該院回覆，在13日及14日共有19宗預約手術取消，佔整體預約手術16%；5宗洗腎個案未能出席，佔整體預約8%；門診求診亦顯著下跌。

醫護徒步離院搭車往取血

在完全堵路下，浸會醫院稱醫護曾徒步到安全地方轉乘其他交通工具前往紅十字會血庫，該院血庫存量至昨日得以維持，但情况不斷變化，令人憂慮。香港紅十字會輸血服務中心發言人稱，至昨未有發生血液無法運送至醫療機構，血庫存量穩定。

有醫生昨在路障張貼告示，上款為「親愛的浸大同學」，稱發現醫院附近有天拿水及玻璃樽，因醫院有氧氣筒，擔心燃燒品令醫院發生一發不可收拾的火災，加上有可能發生警民衝突，施放催淚彈及火災將波及無辜。告示盼「各位能以人道立場考慮去容許我們使用浸會附近道路」。浸會醫院亦稱，醫院需儲存易燃物品，對醫院附近可能出現衝突及火警感到十分憂慮，呼籲各方理解醫院是救急扶危的地方，應以病人福祉為先。

院內多易燃物 憂催淚彈火災波及

有浸會醫院職員稱，擔心警方清場時催淚煙經通風口入病房，現院方沒指引屆時如何處理。他又說，連日不斷有病人來電查詢是否有路往醫院，亦有病人步行兩小時到院接受治療。該院回應稱，將緊密檢視各項緊急應變措施，包括遇煙霧時會即關閉受影響區域的鮮風抽入系統。

聖保祿醫院及養和醫院昨回覆稱運作大致正常，後者表示只有極少數員工因交通受阻而延遲或未能上班，院方已作相應安排。

此外，公立醫院亦受影響。醫管局昨宣布轄下7間普通科門診診所昨日的夜診服務將會暫停，其餘16間提供夜診服務的普通科門診診所將在完成診治已預約的病人後提早關閉。伊利沙伯醫院亦發現有車輛取道伊院內的行車通道，導致院內道路難以通行，呼籲駕駛者避免使用醫院內的行車通道，以減低對醫院服務運作的影響。

消防處昨指稱，受近日聚眾活動影響，本港多區道路及主要幹道被塞，消防及救護車輛未能前往召喚地點執行職務，當中以尖東消防局、尖東救護站及九龍塘消防局暨救護站服務最受影響，處方稱昨起會嘗試清理消防局及救護站附近的路障。

明報記者

（反修例風暴）