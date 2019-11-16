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3小時兩記招 「保區選」訴求惹不滿

【明報專訊】留守中大的示威者前晚9時起與中大新亞書院校董、監警會前委員鄭承隆討論去向，未有共識，留守者及後於不同駐點繼續討論，再分別於凌晨3時、清晨6時兩度見記者，惟提出的訴求不一。中大學生會其後澄清沒成員參與3時記者會，「從未知悉及同意有關區選等訴求」。有份於6時記者會讀聲明的中大生稱，事前不知有人在3時開記者會，但認為學生會聲明似有「割席」之嫌。

3名黑衣人昨凌晨3時於二號橋開記者會，稱與留守者討論後，決定重開吐露港公路南北各一條行車道24小時，換取政府保證11月24日區選如期舉行。然而至早上6時，再有示威者宣讀新聞稿，將訴求改為「釋放被捕者」和「成立獨立調查委員會」。中大學生會澄清，從未知悉及同意有關區選等訴求。

鄭承隆提議銷毁校內燃燒彈 遭指罵

本報採訪後綜合有份出席6時記者會、留守二號橋的中大生Matt與外校生Jeffrey，及有參與討論的中大高層說法，重組兩個記者會經過：前晚9時半，鄭承隆在夏鼎基球場向學生提出銷毁校內燃燒彈以換取警方不攻入校園，其間遭人指罵，未有共識，學生其後於不同駐點繼續討論去向。

Matt表示，他與70多名留守二號橋的抗爭者約凌晨2時得出「開一條行車線換一個訴求」的共識後，他與Jeffrey到校內其他地方諮詢其他留守者，「沒提過見記者、沒提及保證區選舉行這要求」。至凌晨3時，3名蒙面人見記者，他與Jeffrey均感錯愕，更見運動場留守者憤怒及灰心，「馬上拿袋走」。Matt遂於6時再見記者，重提「釋放所有被捕者」及「成立獨立調查委員會」兩訴求。對於中大學生會聲明澄清沒成員出席3時記者會，Matt認為似有「割席」之嫌，又說看過該3名蒙面人的學生證，確認為中大生，認為學生會聲明用字「不理想」。

凌晨記招後留守者錯愕 有人拿袋走

於二號橋留守3天、理大生阿彈（化名）昨午離開中大，他表示不會追究記者會鬧「羅生門」，但自己3天沒洗澡，身心俱疲，需離開休息，惟若中大再有衝突或要再堵吐露港公路，會回來「幫忙」。

明報記者 羅嘉凝 鍾妍

（反修例風暴）

相關字詞﹕中大二號橋 中大校園

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