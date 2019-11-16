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早上平靜晚上燒車 留守者撤

【明報專訊】由昨日凌晨3時示威者突召開記者會至晚上10時二號橋不再有人留守，中大昨經歷驚險19小時，局勢有如過山車。示威者清晨清除吐露港公路南北行各一條行車線的路障後，局勢一度回復平靜，大批外校生及中大生撤離二號橋等駐點，更有人將物資運離中大。然而，政務司長張建宗傍晚拒絕示威者訴求後局勢急轉直下，多名黑衣人晚上再聚二號橋，向吐露港公路投擲雜物及燃燒彈，行車線再被全堵；其後二號橋上更有車起火及傳出爆炸聲。

昨晚燃彈擲二號橋下 橋上車起火爆炸

封閉多日的吐露港公路昨中午12時許重開南北各一條行車線，其後陸續有示威者離開中大校園，並撤走置於二號橋、崇基門等駐點的物資，部分外校人不滿中大生與政府商討條件，故選擇撤離；亦有不少中大生離校。

下午，中大瀰漫大量傳言，包括使用石油氣炸彈、警方會攻入校園搜捕；又有聲稱代表中大五大據點駐守人員的聯合聲明，稱晚上9時前號召1000名黑衣人入中大支援等等。至傍晚6時許，政務司長張建宗表示不答允中大示威者的任何條件，斥「24小時死線」意義不大，形勢更趨緊張。

晚上7時許，20多名黑衣人聚集二號橋，向橋下吐露港公路投雜物及燃燒彈，吐露港公路所有行車線全被堵塞。留守二號橋的示威者阿T（化名）表示，得知張建宗在記者會未有回應示威者訴求，故決定重堵吐露港公路。警方發新聞稿譴責示威者出爾反爾，「特別在下班繁忙時間罔顧民生」。

學生會籲勿入中大 校方安排師生離校

約9時，中大二號橋有人以手推車推着一批燃燒彈撤退至崇基門。留守「四條柱」的王同學表示，下午有收到信息，稱有人會「引爆炸彈」，呼籲學生盡快離校。約半小時後，二號橋上有車輛起火，火勢猛烈，其間傳出多下爆炸聲，消防員到場灌救。示威者以揚聲器呼籲在場者撤離二號橋。中大學生會及多個Telegram頻道都發信息呼籲示威者不要入中大。中大校方安排車輛接載師生離校。至晚上10時許，不再有人留守二號橋、四條柱，留下一地狼藉。

（反修例風暴）

相關字詞﹕張建宗 中大二號橋 中大 反修例風暴

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