拆局：被指暴亂第一責任人 九大校長聲明「還擊」

稱政府至今未能化解危機

中大校長段崇智昨稱中大校園已遭受包括外來人的蒙面示威者佔領，更披露大學實驗室內部分危險品及易燃品被盜去。據悉，中大被盜的化學品比城大被盜的危險性更大，涉及腐蝕性化學品，亦涉及可製造爆炸品的化學品。另城大繼前日被人爆門入實驗室取走危險性化學品，昨清晨再被竊，惟被盜的是相對低危的化學品。

中大實驗室危險品被盜

政務司長張建宗昨表示，鑑於多個大學校園被佔領，情况嚴峻，政府已與相關大學高層會面，要求採取措施管理校園秩序，又稱如有需要，可以向政府求助。

多間大學被佔領、破壞及大量製造汽油彈，惟至今僅城大在前日報警。警方消息稱，警方不會再硬來攻入校園，「而是交番個波畀學校」，改為軟攻，指出校園的問題及促請校方處理，也可引起關注大學的人，包括向大學捐款的「金主」留意，由他們向大學施壓，冀做到不戰而解決，恢復校園秩序。

警交波學校 冀不戰而解

九大校長的聲明指出，任何認為大學可以化解這場危機的期望是不切實際，困局反映的是整個香港社會的分歧，政府必須牽頭聯合社會各界，以迅速和具體的行動化解政治僵局，恢復公共秩序和社會安定。

明報記者

（反修例風暴）