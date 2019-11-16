中大理大校長譴責佔校園促離開 張建宗拒允示威者條件 吐露港公路重開7小時再堵

段崇智：或尋求政府部門協助

中大校長段崇智周二在中大二號橋協調警方及示威者不果，此後兩天無於公眾場合出現或就局勢發聲。段崇智昨午發公開信，先強烈譴責周一起有人於二號橋上向吐露港公路投擲雜物，並就公路全封對數以十萬計市民造成嚴重不便「致以深切的歉意」。

聲明稱過去數天，有為數過千的蒙面人應網上號召到中大，「相信當中大部分並非中大學生」，列舉校園縱火、盜車等違法事件，更稱有人運入大量物資以製造汽油彈，「大學實驗室內部分危險品及易燃品亦被盜去，這些物品可被用作製作爆炸品」，對校園被利用作違法行為場所「極度遺憾」。

段崇智表示大學運作受嚴重影響，校園滿目瘡痍，「要求所有外來人士即時離開中大」，否則「須尋求相關政府部門協助，以解除當前的危機」。聲明呼籲小部分仍留在校園的成員盡早離開。據悉，校方昨日已處理約一半的燃燒彈。

中大校園昨早至中午陸續有外校人離開，並撤走置於二號橋、崇基門等駐點的物資。有部分外校人不滿中大生與政府商條件故撤離，惟仍有小部分人留守大埔公路對開崇基門一帶駐點。其間亦有不少中大生離校，三年級生阿康表示離校後會到各地示威作「各區開花」；宿生A同學（化名）則決定留守中大二號橋，以便日後再配合「三罷」。

警斥出爾反爾 留守者：合情合理

就中大示威者提出的條件，警方於昨日記者會以「良心發現」形容示威者重開行車線，批評示威者要脅全港市民討價還價；政務司長張建宗於跨部門記者會上表示，「不容許任何人以市民的福祉作為要脅」，重申政府展示誠意舉行區選，但不答允中大示威者的任何條件，並認為24小時死線意義不大。

張建宗拒絕答應條件後約個半小時，黑衣人再向吐露港公路投雜物及燃燒彈，二號橋上更有車被燒及傳出爆炸聲（見另稿），吐露港公路再全線被堵。留守的中大生王同學表示，張建宗表明拒絕回應訴求，即時重新堵塞行車線「合情合理」，並非反口。

理大學生會留守 校外人未說撤

理大方面，校長滕錦光昨午聯同各副校長及院長向學生、職工及校友發聯署電郵，稱外來示威者進入校園，校園被大規模嚴重破壞，對師生構成威脅，敦促師生遠離校園。理大嚴正譴責佔領校園者的暴力行為，要求他們立即離開。理大學生會代表昨傍晚與校內留守者溝通，據了解，學生會將留守，其他校外人未有表態會否撤出，僅稱會盡力支援其他行動。

明報記者

（反修例風暴）

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