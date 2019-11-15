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周二黎明行動34人提堂 近八成25歲或以下

【明報專訊】網民周二（12日）發起黎明行動，呼籲三罷及中午在中環「和你Lunch」快閃堵路。34人昨日分別提堂，包括28人涉在畢打街近德輔道中非法集結。眾被告以年輕人為主，近八成人25歲或以下，當中包括區選候選人、社工、學校教師、醫院註冊放射技師、電視劇演員。各被告暫時毋須答辯，裁判官押後案件再訊，以待進一步調查。

被告各行各業 社工教師演員放射師

28人（7女21男）涉在中環非法集結，昨午在西九龍裁判法院提堂，絕大部人「清一色」灰衣應訊，據了解原本衣物被警方檢取作證物。被告年齡介乎17歲至35歲，大多數為22至26歲，包括參演ViuTV電視劇《婚內情》的加拿大籍演員吳智杰、兩名學校教師、區議會選舉候選人羅焯勇在內的兩名社工、一名私立醫院註冊放射技師、4名學生。

當中26人另各被控違《禁蒙面法》，一人涉藏毒、兩人涉管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具、一人涉未能在規定下出示身分證明文件。

25人准保釋須宵禁禁足 明年2月續訊

主任裁判官羅德泉押後案件至明年2月6日再訊，並批准25人保釋，其間不得離港，並須遵守宵禁令，以及禁足中環德輔道中、皇后大道中及畢打街等一帶。羅焯勇因參選區議會選舉，宵禁令將在本月26日才實施。另有兩人因拒絕向警方提供住址，押後至今日再訊。次被告葉廸舜則留醫缺席聆訊，案件將於周六（16日）再訊。羅焯勇是屯門景興區議會候選人，同區候選人包括劉幸兒及陳有海。

少女投訴男警掌摑恐嚇：信唔信喺度強姦你

另外，港大專業進修學院副學士生韓德芳（19歲）於同日清晨，涉在長沙灣被搜出鐵槌及易燃液體等，被控公眾地方管有攻擊性武器罪，須還押至明年1月6日再訊。辯方投訴她在警車被男警掌摑及恐嚇：「信唔信喺度強姦你？」

東區裁判法院亦有3男2女提堂，其中在西灣河涉刑毁行人過路交通燈的學生黃錦威（19歲）不獲保釋，庭上透露，黃的父母至今仍未知悉黃被捕。

澳洲籍女導師控企圖用磚襲警

其餘被告包括澳洲籍補習女導師Rebecca Louise Nunan（32歲）、裝修判頭徐煒榤（22歲）、無業鄭欣雪（21歲）、學生程彥璋（17歲），全獲准保釋押後明年1月再訊。4人控罪指，Nunan在中環環球大廈一行人天橋上，企圖用磚頭擲下而襲擊一群警員；徐煒榤在銅鑼灣藏有一把鎅刀、兩盒鐵釘及毒品等，被控公眾地方管有攻擊性武器及藏毒罪；鄭欣雪（21歲）、學生程彥璋（17歲），各被控一項管有適合作非法用途的工具罪，鄭涉藏有一樽懷疑為機油的黑色液體。

【案件編號：WKCC4264、4273 &ESCC2551-55/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕管有適合作非法用途工具 管有攻擊性武器 禁蒙面法 非法集結 中環 和你lunch 三罷 反修例風暴

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