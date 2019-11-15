上水持械漢棍毆黑衣人少女險被擄 防暴警到場查路過少女 江永祥：警遭指罵 簡單掃蕩

白衣人拉扯女子磚擲市民 無人被捕

昨早11時許，上水新運路北區大會堂對開，一批戴帽及部分戴口罩男子持棍圍毆一名黑衣人，並對該人拳打腳踢，黑衣人瑟縮牆邊，雙手護着頭部，現場地上留下一支伸縮棍及棍套。

根據讀者提供的片段，一名白衣人拉扯着一名黑衣女子，女子上衣被掀起，狀甚痛苦，白衣漢拾起地上一塊磚頭，朝天橋上的市民投擲，其後強行扯走女子到附近天橋底。

警方則表示，一名38歲男子途經上址時，遭約10人以水管等硬物毆打，他頭、背、肩、手腳受傷，由救護車送往北區醫院治理，暫未有人被捕。

防暴警遭街坊包圍槍指人群

示威者設路障破壞酒樓

約10名防暴警其後持槍到北區大會堂外，截查一名途經的少女及搜身，被大批市民包圍。少女及後獲放行，防暴警後退期間不時舉槍指向人群。約半小時後，大批防暴警到場增援，進入上水中心搜查，並驅趕途經市民，有示威者和警員互駡「曱甴」。

昨午近4時，20多名示威者在新運路朝港鐵上水站方向擲磚，又到天平邨商場富臨皇宮破壞，約百多人在多處馬路設路障，防暴警到場拘捕至少兩人，並留在現場一帶戒備。

險被擄女子除外套逃脫

兩名被扯走的女事主接受網媒「Spark．撻著」訪問時稱，事發時共有4名女子在現場較前位置，施襲者持鐵通、黑色棍狀物件等衝向他們，一名男子用手勒着兩名事主，其中一人因男子鬆手逃脫，大聲呼救但無人協助，「我再望後面，大家都向另一個方向跑，冇人調轉頭望」，她嘗試救人時卻遭男子拳打。

被同一男子抓着衣領的女事主其後亦脫下外套逃脫，她哭訴，「嗰時唔少男仔，唔知點解啲男仔仲走得快過我哋啲女仔」。事後她未能記起施襲者外貌，亦表示不會報警，因自己不相信警察。

上水區鄉事委員會主席侯志強昨在社交網站指，對一連兩日上水的衝突不知情，強調自己頂天立地，若做過會承擔。

江永祥：施襲者非便衣警 所持非伸縮警棍

警察公共關係科高級警司江永祥昨表示，衝鋒隊警員接報到場處理時，近百黑衣人叫囂指罵，故只能作簡單掃蕩，查看有否可疑人，他形容「現場氣氛差」，警員無法逗留現場處理。有指兩名女子在事件中被挾持，江稱召開記者會前未收到相關報案，呼籲有關的人報案。對於外界質疑施襲者為警員，江強調，該批人不是便衣警，所持的亦非警方使用的伸縮警棍。

明報記者

（反修例風暴）