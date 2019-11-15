港島第4日「和你lunch」 畢打街一男被打

女記者混亂間受傷

在中環的快閃行動中，人群先聚集在畢打街高叫口號，有人用大型垃圾桶等堵路，人群隨後慢慢走出干諾道中，向國際金融中心方向前進。其間，一名身穿藍色上衣男子，在中環德輔道中及畢打街交界與現場巿民口角，有人向他拳打腳踢，該男子被打至口、鼻流血，由義務急救員治理。警方接報到場後初步調查，將案件列傷人案，由中區警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。受傷男子清醒被送往瑪麗醫院治理，一名女記者採訪時，混亂間亦受傷。

太古坊數百人響應 佔據英皇道

太古坊方面，大約中午12時半，數百人響應「和你lunch」快閃行動，聚集在太古港島東中心對出空地，高舉示威標語，大叫「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」等口號，當中不少人身穿恤衫、西褲的辦公室打扮，大部分人戴上口罩，也有人以口琴吹奏《願榮光歸香港》。至近1時，示威者開始沿華蘭路步出英皇道，其間有人在華蘭路和太古小學對開設路障，途經車輛要掉頭駛離。人群在馬路聚集，大約2時陸續散去後，有居民從高處擲下物件，當時馬路上並無示威者。

（反修例風暴）