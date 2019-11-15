港隊世盃外圍賽 全場默哀悼周梓樂

球迷戴口罩觀賽 警未攔阻

因應近日出現堵路等示威，香港足總昨午宣布，考慮晚上球場附近交通將受影響及球迷安全，與運輸署等溝通後，於大球場附近臨時加設3條巴士路線，並為未能到場觀賽球迷安排退票。而昨晚賽前，有球迷於場外派發黑絲帶，悼念上周五去世的22歲科大學生周梓樂。全場共有4541名球迷入座，不少人戴上口罩觀賽，警方未有攔阻戴口罩的市民。

奏國歌喝倒彩 合唱《願榮光歸香港》

舉大型白色橫額悼念

港足進場後，有球迷在奏起國歌期間喝倒彩，開賽後一眾球迷高歌《願榮光歸香港》，並不斷高呼抗爭口號，以及高舉各類橫額，包括「光復香港，時代革命」；也有球迷高舉寫有阿拉伯文的橫額。至比賽第22分鐘，全場球迷為上周五去世的科大生周梓樂站立默哀1分鐘，亦有人高舉大型白色橫額悼念。及後有職員進入球迷區，欲沒收球迷帶來的「光復香港，時代革命」旗幟，險釀成衝突。

港足在全晚熾熱氣氛下，最終守和巴林0：0，亦是港足近兩年半以來再在主場賽和西亞球隊。

（反修例風暴）