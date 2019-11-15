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昨逾30幹道受阻 紅隧來回方向全日封

【明報專訊】民間發起的「黎明行動」持續至第4天，示威者在全港多區設路障，堵塞多條主要幹道，導致全日交通受阻。其中紅磡海底隧道來回方向自前晚開始受堵路影響，封閉超過24小時。根據運輸署資料，昨日全港逾30條道路受阻，15個港鐵站關閉，至昨晚8時港鐵再關閉16個車站，多條巴士線要改道或停駛。

港鐵表示，今日列車服務至晚上10時結束，12個車站會繼續關閉，東鐵線僅維持紅磡至火炭站服務。

吐露港公路第二日癱瘓

前晚在紅隧九龍入口，多次有示威者由理工大學天橋拋雜物落馬路，阻止車輛駛過，並向收費亭投擲燃燒彈，紅隧來回方向全日全線封閉，多條巴士線停駛。另外，多條主要幹道包括吐露港公路、加士居道、窩打老道等都有示威者堵路，其中連接新界北和九龍的吐露港公路已第二日癱瘓。

新巴、城巴、九巴及龍運巴士多條線路取消、改道或縮短路線。港鐵自昨早關閉15個車站，有3條輕鐵線要暫停服務，至昨晚8時再關閉另外16個車站，包括轉車站油麻地站。

港鐵表示，今日列車服務至晚上10時結束，大學站、大埔墟站、太和站、粉嶺站、上水站、落馬洲站、羅湖站、西灣河站、屯門站、旺角站、東涌站、將軍澳站暫時關閉，東鐵線只維持紅磡至火炭站服務。港鐵稱今早可能仍有一定數量車站未能重開，將因應實際情况，關站範圍可能比過去兩天多。

（反修例風暴）

相關字詞﹕堵路 港鐵 紅隧 反修例風波

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