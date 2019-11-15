堵路影響 社區廚房派飯盒減六成 豬農果業送貨受阻 飲食業：中區影響大

有3間社區廚房的「惜福堂」，項目經理張小姐表示，其社區廚房每天派約2500個飯盒到25個地點，由不同社福機構派予受助人，但自本周一起，6間機構表示因未能開門營運故不再收飯盒，而「惜福堂」車隊亦因多區道路受阻，無法送貨到沙田、馬鞍山、大埔及將軍澳等6個機構，因此送貨點減半，周一至周四共派出約3500個飯盒，數量較平日少六成半。

張小姐表示，社區廚房有10名員工，另有12至15名義工，但因交通受阻，周二起僅一名義工能如常到社區廚房幫手，有家住馬鞍山的廚師無法到黃大仙東頭社區廚房上班，因此3間社區廚房現只有油塘一間維持運作。她說現每天要確認仍需要飯盒的機構，再查清有關路段才出車。「惜福堂」發起人及贊助人是梁唐青儀。

業界稱豬肉遲3小時送街市

堵路亦影響餐飲業，餐飲聯業協會會長黃家和表示食肆食材來貨受阻，以中區影響尤甚，部分食肆決定減少入貨批次，增加每次入貨量應對。香港禽畜業聯會副主席林榮源昨接受商台訪問時稱，以往早上6時將豬肉送到街市，現因貨車不能經吐露港公路，需繞大圈，約9時才可送達，長遠增加運輸成本。香港鮮果業物流協會主席周勝則表示果欄無法外出賣貨，零售點買不到貨，交貨量減，運輸工人收入亦跌。

百佳超級市場回應查詢稱，會緊密留意交通情况，盡力為分店提供足夠貨源；惠康超級市場則未有回應。HKTVmall回覆，個別地區派送或因交通情况延遲，但整體送貨服務未受太大影響。

邵家臻澄清長者送飯未受影響

對於網絡昨日流傳堵路阻送飯服務，令長者無飯食。社福界立法會議員邵家臻昨發文澄清，送飯服務多屬同一區域，主要行路送飯，機構無論如何亦會安排人手送飯。他反提出大家除關注長者膳食需要，更應關顧催淚彈對長者引發的各種呼吸道問題。

明報記者

（反修例風暴）