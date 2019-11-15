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未獲警批准 撐警遊行未被驅散

【明報專訊】數十名聲稱來自「東江縱隊承傳綜合會」的人，昨午2時發起「撐警遊行」，由元朗西鐵站行至元朗警署，一度佔據元朗大馬路一條行車線，又聲稱現場參加者最少有48人。警方回覆本報查詢時證實，主辦者事前未獲發不反對通知書，警方已發出警告。

根據《公安條例》第（7）及（13）條，任何超過50人的公眾集會及超過30人的公眾遊行，均須於活動舉行前7天親身到警署通知警方。

警稱即場向主辦者發警告

警方發言人稱，元朗警區已即場向遊行主辦者發警告，並提醒舉辦公眾活動時必須遵守相關法例要求。元朗警區亦已加派人員在現場一帶採取有效措施，以維持公共秩序。

據直播片段，「撐警」遊行隊伍昨午2時由元朗西鐵站出發，行經大馬路時佔據一條行車路，並高呼「支持警察」、「開槍有理」、「嚴懲暴徒」等口號，其間有警車巡經，但無警員下車驅散人群。

自稱「最大最惡」 佔一條行車線

遊行期間，隊伍中一名中年漢開咪呼籲市民加入，又稱隊伍「無遇上防暴同速龍，是因為我們是最大最惡」，並說現場有最少48人參加。多名參加者臂上戴有「香港好市民」等橙色手帶，樣式與前日元朗大馬路一班自稱「義工」 的清除路障者所戴一致，另有少數人戴口罩。隊伍近4時抵達元朗警署外，唱《香港之光》後離開。

另外，根據上月生效的禁蒙面法，合法或非法的遊行集會都禁蒙面。本報記者昨午書面及口頭多次向警方查詢會否檢控上述遊行蒙面者， 未獲正面回覆。

（反修例風暴）

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