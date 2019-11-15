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民建聯晤林鄭 倡調動「巿民積極性」清障

【明報專訊】民建聯昨早約見特首林鄭月娥，要求採取更有力的「止暴制亂」措施。民建聯主席李慧琼會後表示，市民對社會動亂持續逾5個月感擔心、對政府未能恢復秩序失望，只見警察在前線，該黨認為其他政府部門應加強協調，促特首帶頭成立「止暴協調中心」，協調各部門和全港市民共同「止暴」。

工聯會麥美娟稱，網上有人造謠工聯會策動市民到上水清理路障，致休班清潔工被磚頭掟中不治，澄清此事與工聯會無關；她透露近日收到死亡恐嚇，會報警。

促特首帶頭成立「止暴協調中心」

李慧琼表示， 現時警力不足，政府有責任增聘人手、調動人員，有人稱現時警隊只是回應式行動，她建議應「預防性」行動，如在常出現「暴亂」的位置安排警員站崗。她說路障仍要警察去清理，「點解不調動市民積極性」。被問到是否將普通市民推向衝突和危險，她說很多市民想出來協助清連儂牆、路障，向暴力說不，認為政府應提供安全配套。

有清潔工在上水衝突中被磚掟中不治。麥美娟澄清，上水清路障行動與工聯會無關，嚴厲譴責有人造謠，將責任推卸工聯會，掩飾「暴徒」掟磚襲擊市民的惡行。她說自己和其他工聯會議員都收到恐嚇，認為是因工聯會說的話正確，有人想他們噤聲。她又稱知道很多市民想參與重建社區的行動，她願意幫忙組織，強調大家要保護自己安全，不應以暴易暴。

（反修例風暴）

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