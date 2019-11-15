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眾志常委：美參院或加速過香港人權法

【明報專訊】美中經濟與安全審查委員會（USCC）昨發表報告，就香港問題建議一旦中國政府派解放軍或武警，武裝介入香港，國會應終結香港特殊地位，包括1992年制定的《香港政策法》；又建議國務院在每年報告中設一系列標準，量度香港是否仍維持高度自治。報告並建議國會立法要求商務部工業安全局，將現時對中國內地的出口管制，延伸至香港營運、設立的子公司等。

美報告倡倘中國武裝介入香港

應終結香港政策法

美國眾議院早前通過《香港人權與民主法案》，還須過參議院關卡。美國參議員魯比奧（Marco Rubio）昨於Twitter表示就法案「得到了非常重要的進度」。

香港眾志常委敖卓軒昨晚引述消息稱，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）已將法案提交參議院審議、並啟動「熱線」（hotline）機制，「若6小時內（香港時間今凌晨5時前）無人反對，便當作參議院一致通過、交由白宮處理」。敖卓軒解釋，此為參議院議事規則容許、以最快的方法審議法案，只要多數黨及少數黨領袖同意便可開始程序，若限時內無人提出反對，便屬全票通過法案、交予總統簽署。

衛報：英擬立法懲港違反人權者

英國《衛報》昨報道，社交媒體流傳英國外交部亞太事務官員惠勒（Heather Wheeler）的信件，當中提到英國政府將訂立人權法，可制裁嚴重違反人權者；《衛報》形容為首度有官員倡議就香港問題立法，又稱該信件是最有力的信號，英國政府除了發表聲明外，終於有實際行動。

英國國會就香港問題成立的跨黨派小組，小組助理Chris Whitehouse稱，特首林鄭月娥、警方高層官員會是行使法例的對象，他稱警員持續毆打示威者，是由高層而來的政策，明言英國外交部有方法辨認這些高層警員。

（反修例風暴）

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