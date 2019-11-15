習：止暴制亂是港當前最緊迫任務 政府澄清「周末宵禁」屬謠言

外訪巴西講話 反對外部干預

支持特首帶領政府依法施政

《人民日報》昨晚報道，習近平在巴西出席金磚國家領導人第11次會晤時，就當前香港局勢表明中國政府嚴正立場。習近平稱香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰一國兩制原則底線。中央將繼續堅定支持行政長官帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

習近平說，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

另外，立法會連續兩日討論「平息民憤」的急切質詢，立法會主席梁君彥昨亦批准民建聯陳克勤提出討論政府平息亂局措施的休會待續議案。不少建制派議員要求政府設跨部門行動或小組，以「止暴制亂」。

高官夜入禮賓府

張建宗：普通會議 無特別意義

工聯會麥美娟要求民主派與暴力割席，又關心一眾問責官員前晚齊集禮賓府的討論內容，要求張建宗統領司局長做「全城止暴大行動」。資訊科技界議員莫乃光亦問到前晚高層會議的討論內容，批評官員不聽市民「五大訴求」、不知錯，又說現時問題核心是林鄭月娥，很多市民想她離任。人民力量陳志全認為問責官員引咎辭職，可令民憤降溫。

張建宗回應稱官員前晚在禮賓府是「好普通會議、無咩特別意義」，內容是討論加強政府統籌力，目的是希望找到出路、紓緩形勢，稱不能對政府每次開會都有期望。他強調政府沒半點動搖管治意志，但認同個多星期前社會氣氛不錯，這幾日急轉直下，「是完全無政府狀態，（示威者）邊條路要封就封」。

民建聯梁志祥表示現時「民憤到極點」，不少市民批評高官只在辦公室看電視，不知市民苦况，有市民問可否由高官帶頭幫手清理道路，令市民敢於出來和暴徒抵抗。張建宗稱，願意考慮與司局長一同清理路障。

有傳媒報道政府曾商討應否宵禁，全國人大常委譚耀宗表示，支持任何「止暴制亂」的方法，但質疑如果政府人手不足，無能力執行宵禁。

李慧琼：宵禁「未係時候」

民建聯主席李慧琼認為宵禁「未係時候」。法律界議員郭榮鏗表示，如果再引用《緊急法》宣布宵禁，將嚴重打擊香港作為金融中心的地位。

麥美娟參選區議會偉盈選區，對手為冼豪輝；李慧琼參選土瓜灣北，對手為梁國雄。

明報記者

（反修例風暴）