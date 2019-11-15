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荃灣中槍中五生提堂 行動自如仍須覆診

【明報專訊】中五男生曾志健於10月1日在荃灣遭警槍傷左肺，為反修例風波首位受實彈所傷的示威者。一直留院缺席聆訊的曾志健早前與另外6人被控暴動、襲警等罪，昨日首次出席沙田裁判法院的提堂，庭上所見他行動自如、面色不俗，據悉仍須覆診。他與另6名被告全獲准繼續保釋，案件押後12月5日轉介區域法院答辯。

7名被告依次為清潔工陳珩（38歲）、VTC一年級學生陳金國（19歲）、程式員李振文（25歲）、VTC三年級學生馮清華（21歲）、香港專上學院二年級學生郭小琴（22歲）、中五學生曾志健（18歲）和理工大學博士生邱宏達（26歲）。

控方修訂控罪 隱去兩警職級

控方昨修訂控罪，第一項罪指首5名被告於10月1日在荃灣海壩街一帶參與暴動；次罪指陳珩在同日同地縱火。

另第三項控罪指，曾志健和邱志達同日在荃灣海壩街、大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動。原有第4、5項控罪指曾志健被控同日在鱟地坊一帶，襲擊警員謝思明和警署警長曾家輝。控罪修訂後隱去兩名警務人員職級。

曾志健早前一直留醫，缺席聆訊下獲准保釋，昨首次到庭，他行走自如、面色不俗，據悉，曾仍須定時覆診。近百市民到庭旁聽，散庭後多人庭外輕拍他膊頭，亦於法院大樓外等候。至曾志健離開法院時，近30人組成「傘陣」，由法院門口掩護他至私家車離開。

涉搶國旗控刑毁 鍾翰林准保釋

另外，學生動源召集人鍾翰林（18歲）為阻《逃犯條例》通過，今年5月13日通宵留守立法會抗議，並涉於翌日早上搶去親中政黨「保衛香港運動」成員的國旗，被控一項刑事毁壞罪，昨在東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，予辯方索取法律意見。裁判官遂將案件押後至12月27日再訊，准被告以500元保釋外出。

據了解，被告案發時先與「保衛香港運動」成員口角，互相爭扯國旗，國旗終分成3份，被告再將旗拋上半空。

【案件編號：STCC3684、ESCC2545/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕刑事毀壞 國旗 鍾翰林 縱火 襲警罪 暴動罪 荃灣公立何傳耀紀念中學 國慶日 曾志健 反修例風暴

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