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百懲教任特務警 非全職借調試行

【明報專訊】反修例示威持續逾5個月，警方連月動用大批警力，以處理示威活動。為增加警力，政府昨日公布，警務處長已根據《公安條例》委任不多於100名懲教人員為特務警察。該批人員會負責守衞指定的政府處所，職責包括防暴、處理突發事件等。

政府發言人昨日表示，因過去多月的動亂持續，規模龐大及在多區同時發生，暴力程度嚴重，警方前線人手需要加大支援。政府經考慮後，認為根據《公安條例》第40條委任機制，安排其他紀律部隊合適人員分擔或參與部分警務工作，可增加警方的人手和力量。

政府：不排除日後再委任

發言人說，警務處會先以試行形式，委任不多於100名懲教人員為特別任務警察，暫時由懲教署以非全職形式借調至警務處；該些人員熟悉使用防暴裝備，其日常工作負責相關職務，並願意擔任特別任務警察。該批懲教人員將主要負責守衛警務處長指定的政府處所，職責包括防暴、處理突發事件等工作。政府不排除日後再委任其他香港的紀律部隊人員為特務警察。

警察公共關係科總警司謝振中表示，警方歡迎任何能協助「止暴制亂」的措施，相關懲教人員熟悉防暴工作，加入警隊亦會有培訓。警方未有透露試行階段至何時，人員何時正式參與行動。

楊岳橋斥政府信任進一步破產

公民黨立法會議員楊岳橋認為，委任特務警察此先例一開，必然陸續有來，後患無窮。他認為，倘若這批特務警察加入，市民會更加混淆，對政府信任進一步破產。

另外，保安局表示，為協助盡快恢復市面情况及道路交通，民安隊昨日曾派員參與各部門清理路上障礙物的工作。過去天災後，民安隊亦有派員協助移除道路上的障礙物，帶隊主管會密切留意現場環境安全。

（反修例風暴）

相關字詞﹕保安局 反修例 警力 警方 懲教署 特別任務警察 特務警察

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