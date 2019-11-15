嘉里公開閉路電視 荃灣墮樓男獨上大廈

前晚10時許，警方接獲途人報案，一名年約30歲黑衣男子倒臥嘉里貨運中心對開，面部及胸口受傷流血。該昏迷男子送往仁濟醫院，其後證實死亡。警方表示，現場沒檢獲遺書，初步調查相信他從上址一大廈樓層墮下，事件無可疑，死因尚待驗屍。仁濟醫院稱，個案將交死因裁判官跟進。

警：傷勢脗合墮下 無刀傷

外界有傳男子為警員殺害，警察公共關係科高級警司江永祥澄清，稱經醫生初步檢驗，事主多處骨折與一般從高處墮下傷勢脗合，又稱他無任何刀傷等可疑傷勢。警方在記者會上播放大廈閉路電視，顯示事主獨自上樓，江否認警方推事主下樓的指控，「謠言不攻自破」；案件交葵青警區刑事調查隊跟進。

事主走近窗邊 未再於片段出現

嘉里配套管理服務在YouTube公開5段閉路電視片段，全長約5分鐘。片段顯示，一名束馬尾的黑衣男子晚上約10時18分背着背囊獨自進入荃灣嘉里貨運中心，乘升降機登上5樓停車場，至21分走近窗邊，逗留約3分鐘後放下背囊，然後疑似爬上圍欄位置。由於有柱遮擋，影片沒拍到其後過程，事主亦沒再在片段中出現。嘉里表示，對死者離世深感難過。

（反修例風暴）