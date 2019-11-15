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15歲昏迷少年父母雙亡 叔父質疑警射頭

【明報專訊】前晚逾百名示威者包圍天水圍警署，並於附近堵路，警方發射催淚彈驅散時，一名15歲姓傅少年疑被催淚彈擊中後腦昏迷，顱骨骨折及腦出血，命危留醫屯門醫院。傅同學就讀中三，早年父母雙亡，與哥哥相依為命，師長形容他乖巧；家屬質疑為何警察要射向頭部。警方昨稱未接獲報案，未知少年有否參與非法集結或暴亂，籲提供資料。

腦部重創的15歲少年姓傅，於天水圍的中學就讀中三。協助他的信義會資深社工竺永洪昨表示，其母親數年前因胃癌離世，父亦在3年前因病逝世，自此與兄相依為命，其兄現工作收入不穩。他說其中學教師及社工正支援，並引述老師形容他表現乖巧。

腦手術順利 需觀察兩三日

據悉，傅同學疑被催淚彈打中後腦，昏迷指數為最低的3分（最高15分），出現顱骨骨折、腦出血需插喉，腦水腫導致腦部中線偏移，右瞳孔放大，送院後隨即接受顱骨切除術，以清瘀血及減腦壓。竺指出，傅於凌晨完成約4小時腦手術，清除瘀血及減腦壓，手術順利，需觀察兩至三日才能確定是否樂觀。

叔叔稱沒罷課 不知何故中彈

傅同學的叔叔事發後趕赴屯院，質疑「警察要射向他（侄兒）的頭部」，他說過去數天侄兒沒罷課，不知為何中催淚彈，盼各界提供事發片段。

天水圍周二起爆發多次警民衝突，前晚8時起，有逾百人包圍天水圍警署，並在附近的嘉湖新北江商場、天耀路一帶以磚堵路。

一名不願具名報道的議員辦事處職員目擊事件經過，他昨稱警方在前晚9時起向人群發催淚彈，傅同學身處警署旁的消防局，現場被催淚煙籠罩，看不清傅的舉動，只見他突然倒地，頭部大量出血、嘔吐及抽搐。

該職員遂於9時37分報警召救護車，少年10多分鐘後被送院。該職員稱，當晚另有至少4人受傷，包括頭部疑中催淚彈的女子，其餘3人手腳受傷。

警：未知涉非法集結暴亂否

警察公共關係科高級警司江永祥昨表示，未有人就傅受傷報案；據網上資料，傅接受急救的地方距離警署100米，未知他為何身處現場，但他戴眼罩，未知是否參與非法集結或暴亂。警方會跟進，呼籲市民提供資料。

中彈切肝腎男穩定 稱想吃熊仔餅

醫管局表示，截至昨早7時半，前日各區衝突共有67人送院，年齡介乎10個月大至81歲，兩人危殆。

此外，周一（11日）在西灣河被交通警以實彈擊中右腹、需切除肝腎的21歲周同學，昨情况由嚴重轉為穩定，留醫東區醫院普通病房。立法會議員陳志全昨午探望周同學，他稱周的傷口仍痛，着爸爸勿逗他笑，最想吃熊仔餅，但要先問准醫生。

（反修例風暴）

相關字詞﹕深切治療部 實彈 催淚彈 天水圍警署 反修例風暴

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