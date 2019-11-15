中磚清潔工不治 警稱鎖定「某些人」 死因裁判官跟進 工會憂外判避責

港府：對暴徒暴行感憤慨

威爾斯親王醫院昨晚深夜表示，清潔工於昨晚10時51分證實不治，案件將會轉介死因裁判官跟進。死者心跳停頓死亡，家屬早前同意患者病情惡化至不能逆轉時，不作心肺復蘇術搶救。院方對病人離世深感難過，謹向家屬致以深切慰問，並會提供可行協助。有關個案會轉介死因裁判官。

食環促承辦商處理 工會：或構成疏忽

食環署昨回覆稱，該署已要求承辦商盡快處理勞工保險及補償，並在家屬同意下將個案轉介社會福利署，該署會繼續在可行情况下支援及協助。

食環署周三表示事發時正值傷者午膳時間，他當時並非進行清潔工作。婦女勞工協會與清潔工人職工會昨發聯合聲明，食環署公布該工人是在午休時間，擔心影響外判公司以此為藉口逃避工傷賠償責任，要求外判清潔公司為該工友申報工傷，以在職期間受傷個案處理。聲明續稱，食環署及外判公司對外判清潔工人無適當安全指引及沒有提供足夠裝備，有可能構成「疏忽賠償」。

警：正了解被哪方擊中

港府昨凌晨12時44分發新聞稿，稱對暴徒惡行表示憤慨，警方會全力追查將暴徒繩之於法。警察公共關係科高級警司江永祥昨表示，案件交新界北總區重案組調查，片段所見男子在衝突現場拍照，至於被哪方擊中，他說仍在向目擊者及商戶了解。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華說，警方已鎖定某些人，「盼有好消息告訴大家」。

工聯會昨日發聲明稱，事件突顯食環署未向前線清潔工友提供有效工作指引、措施和保護裝備，要求署方加強工友裝備免再有悲劇發生。港區省級政協委員聯誼會昨亦發聲明譴責暴徒攻擊清潔工人，呼籲市民向政府部門檢舉和投訴，採取合法和安全手段參與止暴制亂。

明報記者

（反修例風暴）