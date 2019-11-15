楊潤雄：大學現「暴亂」 管理層第一責任

稱按機制可要求大學問責

就大學校園被破壞，立法會議員梁美芬質疑教育局有否嘗試追究、監管大學，「我們賦予的大學自主，是否容許大學校園內不斷滋生的刑事行為？」楊潤雄回應，教育局有責任跟進大學工作，已要求學校就任何刑事毁壞事件報警。他稱大學撥款是由教育局、經大學教育資助委員會批出，按機制可要求大學就發生的事問責，又說「（自己）未必日日高調走出來鬧、表達不滿」，但私下與大學管理層保持緊密的溝通，向他們說清楚要求。

警方：如非必要不會入校執法

警察公共關係科總警司謝振中表示，一直有與校方管理層緊密溝通，稱校方有責任管理好校園安全，惟目前在校園內的人，許多並非學生，校方勸喻有困難。他稱如非必要，警方從不會主動或希望進入校園執法，「沒有所謂圍困、圍攻、攻擊、攻入校園」，稱所有人可隨時離開學校；另強調是「暴徒」先影響公共安全、破壞，警方才介入。他續說，現時「暴徒」及支持者因情緒、立場，「不分青紅皂白，指摘警察要在大學校園攻城略地；所有人都叫得醒，唯獨扮瞓嘅人永遠叫唔醒」。

被問警方會否向大學設下「死線」，謝說許多大學「暴徒」情緒非常高漲，「好唔希望有任何衝突發生，令雙方受傷，故選擇不會正面和他們衝突」。

（反修例風暴）