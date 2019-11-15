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示威者多區再聚 紅隧收費亭燒完又燒

【明報專訊】市民昨晚再在多區聚集，警方發射催淚彈驅散。另方面，紅隧繼續被堵塞，入夜後紅隧紅磡出入口收費亭多次被縱火，至少5個收費亭被波及，行人天橋亦一度着火。另外，示威者一度闖入歷史博物館，但稱未有破壞展品。

在將軍澳墮下受傷的科大生周梓樂，上周五早上離世，昨晚將軍澳、香港仔有「頭七」悼念活動，其後上水、天水圍、屯門、荃灣、柴灣、旺角先後有示威者聚集。

闖歷史館 怕警埋伏堵後門

在紅磡，黑衣人多次「快閃」將燃燒彈拋入紅隧收費亭，至少5個收費亭着火，其後又燒附近一個電箱，現場傳出爆炸聲。隧道職員在一個辦公室內觀看，全程未有警方阻止，在附近戒備的消防員多次將火撲熄，黑衣人其後再破壞收費設備。另外，近晚上11時，示威者爆開尖東歷史博物館後門，示威者稱擔心有警員埋伏館內，其後於樓梯設路障堵塞後門，並稱未有破壞展品。

在香港仔，市民於香港仔中心廣場集會後，有人闖入一商店破壞，防暴警趕至，將一男一女按地制服，其間警方稱有人高空擲物，向高處民居發射催淚彈。

在將軍澳，一批市民晚上帶同鮮花到周梓樂出事的尚德邨停車場致意，他們點起燭光及摺紙鶴表達哀思。其後有人破壞將軍澳港鐵站一閘口，防暴警到場制服最少兩人。

旺角有示威者焚燒港鐵站，在彌敦道築起磚牆作路障，並破壞交通燈，防暴警到場發射催淚彈。屯門時代廣場對開的屯門鄉事會路亦發生警民衝突，防暴警持續施放催淚彈，其中最少一枚燒着路邊草叢，示威者擲燃燒彈還擊。防暴警其後截查兩名外籍青年，並以索帶反綁兩人雙手及帶走。屯門鄉事會路晚上10時許有天橋的升降機起火。天水圍天耀路亦有人築路障，防暴到場舉槍驅散。警方亦在青衣首次發射催淚彈。

打氣集會 被捕消防：救人救火？我選救香港人

另外在中環愛丁堡廣場，昨晚有人發起「消防救護打氣集會」，近千人參與，大會讀出一名近日被捕的消防員心聲，他稱被捕時被警員暴力對待，頭部、面部受傷，他說家中尚有妻兒，妻子正懷第二胎，怕看不到新生命出世。大會引述該消防員稱「救火救人？我最後選擇救香港人」。散場後，環球大廈對出有防暴警截查約20多人。

（反修例風暴）

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