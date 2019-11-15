城大實驗室玻璃被打破 失化學品 學生示威者求進中大實驗室被拒

有城大學生向本報提供相片及表示，昨午有學生及職員發現化學實驗室正門玻璃整塊碎裂，懷疑遭人打破後闖入，實驗室內有化學品曾遭移動，但未確定化學品有否被偷取，校方會在晚上封鎖有關實驗室。

閉路電視見黑衣人實驗室外徘徊

本報獲得一封城大發出的電郵及閉路電視片段截圖，稱有黑衣人於12日（周二）早上在化學系實驗室走廊徘徊，提醒教職員留意實驗室會否有不知名者進入。閉路電視截圖顯示，該名黑衣人戴上黑色面巾，手持雨傘。據悉，當日早上曾有人闖入城大化學實驗室附近的物理實驗室，校方事後加強保安，實驗室必須關門及鎖門，只有已登記的學生證或職員證才能拍卡進入實驗室。

城大發聲明表示，有身分不明蒙面者在化學生物實驗室外徘徊，城大會派員加緊把守實驗室，以策安全。城大另回應本報查詢，證實有化學實驗室被闖入，有化學物品被取走。

另據了解，有學生或示威者近日以各種理由要求中大實驗室的主管開門，讓他們進入實驗室，包括「放哨睇位」及「做實驗」，但都被拒。有中大高層人員表示，擔心示威者會由實驗室取得化學品製造武器。

記者周三晚在浸大發現，有學生搬來一個白色大桶，未知裏面盛載何物，有學生嘗試打開該桶，又高呼欲尋找化學系同學。此外，不少學生在校園內以白電油等為原料製作懷疑燃燒彈，就記者當晚所見，有過百支已製成懷疑的燃燒彈放在校園不同位置。

近日連登討論區有人發文，稱可用化學品製作武器，甚至有人列明特定的化學品及實驗室位置。有人在Telegram頻道發放類似資訊，稱中大實驗室內應有不少有毒、強腐蝕性或可燃性化學品，部分易爆化學品可放入玻璃瓶製成手榴彈；又有Telegram頻道發放製造更強力燃燒彈的教學，當中有教學聲稱要加入炸藥等以製成會爆炸的燃燒彈。

（反修例風暴）