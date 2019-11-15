城大實驗室玻璃被打破 失化學品 學生示威者求進中大實驗室被拒

【明報專訊】防暴警察日前進入中大校園發射大量催淚彈，部分學生以燃燒彈還擊，有網民在連登討論區呼籲留守學生到校園實驗室利用化學品製作武器。本報獲悉昨日有人打破城大實驗室正門玻璃，懷疑嘗試進入實驗室，城大證實有化學物品被取走；另有人要求進入中大實驗室，但未能成功。另邊廂，一名不願具名、留守中大的「火魔法師」表示不會以化學品製武器，「傻啦，觸碰到化學品我們也會死」。明報記者
有城大學生向本報提供相片及表示，昨午有學生及職員發現化學實驗室正門玻璃整塊碎裂，懷疑遭人打破後闖入，實驗室內有化學品曾遭移動，但未確定化學品有否被偷取，校方會在晚上封鎖有關實驗室。
閉路電視見黑衣人實驗室外徘徊
本報獲得一封城大發出的電郵及閉路電視片段截圖，稱有黑衣人於12日（周二）早上在化學系實驗室走廊徘徊，提醒教職員留意實驗室會否有不知名者進入。閉路電視截圖顯示，該名黑衣人戴上黑色面巾，手持雨傘。據悉，當日早上曾有人闖入城大化學實驗室附近的物理實驗室，校方事後加強保安，實驗室必須關門及鎖門，只有已登記的學生證或職員證才能拍卡進入實驗室。
城大發聲明表示，有身分不明蒙面者在化學生物實驗室外徘徊，城大會派員加緊把守實驗室，以策安全。城大另回應本報查詢，證實有化學實驗室被闖入，有化學物品被取走。
另據了解，有學生或示威者近日以各種理由要求中大實驗室的主管開門，讓他們進入實驗室，包括「放哨睇位」及「做實驗」，但都被拒。有中大高層人員表示，擔心示威者會由實驗室取得化學品製造武器。
記者周三晚在浸大發現，有學生搬來一個白色大桶，未知裏面盛載何物，有學生嘗試打開該桶，又高呼欲尋找化學系同學。此外，不少學生在校園內以白電油等為原料製作懷疑燃燒彈，就記者當晚所見，有過百支已製成懷疑的燃燒彈放在校園不同位置。
近日連登討論區有人發文，稱可用化學品製作武器，甚至有人列明特定的化學品及實驗室位置。有人在Telegram頻道發放類似資訊，稱中大實驗室內應有不少有毒、強腐蝕性或可燃性化學品，部分易爆化學品可放入玻璃瓶製成手榴彈；又有Telegram頻道發放製造更強力燃燒彈的教學，當中有教學聲稱要加入炸藥等以製成會爆炸的燃燒彈。