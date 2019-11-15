港大院長勸冷靜被罵 學生：還要犧牲幾多人？

勸學生離開獲送「豬嘴」

艾宏思周二曾與佔據港鐵大學站連接港大校園天橋的示威學生談話，邀請抗爭學生入校對話但不果，他昨晨再到港大般咸道入口觀察該處的路障。艾宏思強調，無人希望衝突發生，被問到會否擔心中大衝突在港大重演，艾宏思稱感到擔心，強調最重要是保障所有人安全。首席副校長王于漸昨晨亦到般咸道入口勸導學生離開，獲學生送上一個「豬嘴」。

示威者城大天橋站崗 着記者穿反光衣

另一方面，城大的示威者繼續駐守，昨午5時許黑衣人於歌和老街以磚頭築牆，並將枱櫈搬到學生宿舍天橋頂站崗觀察。進入宿舍範圍的人均被要求攝衫及出示證件。有記者於地面拍攝時未有穿上反光衣，天橋上的黑衣人以大聲公提醒記者穿上，以辨身分。

城大發聲明稱，前晚至昨日清晨（13至14日）遭大規模破壞，多處地方被毁壞：劉鳴煒學術樓疑被縱火、楊建文學術樓各處亦被多名身分不明蒙面人闖入破壞，及在化學生物實驗室外徘徊。城大正檢視各處情况和點算損失，又會派員加緊把守實驗室，以策安全。

另對於城大學生會編輯委員會昨晚在facebook指城大已就校園破壞及發現大量易燃物品報警，城大發言人表示無回應。

（反修例風暴）