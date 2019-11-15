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港大院長勸冷靜被罵 學生：還要犧牲幾多人？

【明報專訊】港大高層連日來勸諫校園內示威的學生保持冷靜、籲他們用和平方法表達訴求，其中港大理學院院長艾宏思（Matthew Evans）表示，相信警方會遵守與校方的承諾，不會在無合理原因下進入校園，但他說，若示威者拋雜物或者有其他違法行為，警方就會有合理理由進校。法律學院教授陳文敏及院長傅華伶周一亦曾勸學生勿空襲道路及保持冷靜，遭學生以粗言喝罵，被反問：「還要犧牲幾多人？」

勸學生離開獲送「豬嘴」

艾宏思周二曾與佔據港鐵大學站連接港大校園天橋的示威學生談話，邀請抗爭學生入校對話但不果，他昨晨再到港大般咸道入口觀察該處的路障。艾宏思強調，無人希望衝突發生，被問到會否擔心中大衝突在港大重演，艾宏思稱感到擔心，強調最重要是保障所有人安全。首席副校長王于漸昨晨亦到般咸道入口勸導學生離開，獲學生送上一個「豬嘴」。

示威者城大天橋站崗 着記者穿反光衣

另一方面，城大的示威者繼續駐守，昨午5時許黑衣人於歌和老街以磚頭築牆，並將枱櫈搬到學生宿舍天橋頂站崗觀察。進入宿舍範圍的人均被要求攝衫及出示證件。有記者於地面拍攝時未有穿上反光衣，天橋上的黑衣人以大聲公提醒記者穿上，以辨身分。

城大發聲明稱，前晚至昨日清晨（13至14日）遭大規模破壞，多處地方被毁壞：劉鳴煒學術樓疑被縱火、楊建文學術樓各處亦被多名身分不明蒙面人闖入破壞，及在化學生物實驗室外徘徊。城大正檢視各處情况和點算損失，又會派員加緊把守實驗室，以策安全。

另對於城大學生會編輯委員會昨晚在facebook指城大已就校園破壞及發現大量易燃物品報警，城大發言人表示無回應。

（反修例風暴）

相關字詞﹕黑衣人 城大 港大

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