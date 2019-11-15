要聞
下一篇 上一篇

雜物堵理大入口 記者進校要示證件

【明報專訊】理工大學內有示威者駐守，當中包括理大生及校外人，記者昨午所見為數以百計，一如中大校園，他們將校園各出入口用大型雜物圍封，任何人入內均要出示身分證明文件，示威者亦在校內設物資站、休息站，並製造汽油彈及盾等。校園內昨日只有校長室所在大樓及工業中心有保安駐守。據了解，工業中心對上有兩層樓放置了化學物品。

箭射向警車 校內淋食油

昨晨於理大附近柯士甸道，有人以弓箭射向警車，防暴警發射數枚催淚彈；至中午校園範圍內變得緊張，大批示威者抵達，用大型雜物圍封各出入口，甚至起磚牆，於通道上淋滿食油。本報記者欲進入校園時，有示威者要求記者出示記者證，亦有非理大生的示威者稱任何人出示身分證明文件後都可進入。

各出入口有示威者駐守，有人用望遠鏡監視警察動向，其中在理大紅磡橋上，示威者戒備並放置磚頭、汽油彈等。校園內，示威者設置物資站、休息站，用電動車運送急救用品及食物等物資。校園外，示威者在柯士甸道設磚陣及戒備，一度有防暴警到場，示威者嚴陣以待；有夾斗車衝開路障，示威者以十數發汽油彈投向車斗，車斗起火。

工業中心儲有化學品 保安駐守

記者在校園內未見職員，只見數以百計示威者游走，校長室所在的李嘉誠樓及工業中心均有保安駐守，其餘地方沒有。有理大生形容，工業中心內的器材「可以製造一支槍」，故校方應會嚴守該大廈。工業中心大門均已上鎖，亦未見有示威者或學生入內。不過，有知情者指出，連登有文章指工業中心的3D打印可製槍其實是一個笑話，根本連玩具槍都製不成，反而中心對上有兩層存有化學品，可能是保安原因。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

中大現示威者「邊檢」 截查人車 高層稱校園被接管 學生：信多為保護，正協調
中大現示威者「邊檢」 截查人車 高層稱校園被接管 學生：信多為保護，正協調
教員稱中大如孤島 學生自發營運飯堂
教員稱中大如孤島 學生自發營運飯堂
港大院長勸冷靜被罵 學生：還要犧牲幾多人？
港大院長勸冷靜被罵 學生：還要犧牲幾多人？
城大實驗室玻璃被打破 失化學品 學生示威者求進中大實驗室被拒
城大實驗室玻璃被打破 失化學品 學生示威者求進中大實驗室被拒
示威者多區再聚 紅隧收費亭燒完又燒
示威者多區再聚 紅隧收費亭燒完又燒
楊潤雄：大學現「暴亂」 管理層第一責任
楊潤雄：大學現「暴亂」 管理層第一責任
城大完結學期撤畢業禮 港大理大網上教學
城大完結學期撤畢業禮 港大理大網上教學
中磚清潔工不治 警稱鎖定「某些人」 死因裁判官跟進 工會憂外判避責
中磚清潔工不治 警稱鎖定「某些人」 死因裁判官跟進 工會憂外判避責
15歲昏迷少年父母雙亡 叔父質疑警射頭
15歲昏迷少年父母雙亡 叔父質疑警射頭
嘉里公開閉路電視 荃灣墮樓男獨上大廈
嘉里公開閉路電視 荃灣墮樓男獨上大廈
百懲教任特務警 非全職借調試行
百懲教任特務警 非全職借調試行
荃灣中槍中五生提堂 行動自如仍須覆診
荃灣中槍中五生提堂 行動自如仍須覆診
習：止暴制亂是港當前最緊迫任務 政府澄清「周末宵禁」屬謠言
習：止暴制亂是港當前最緊迫任務 政府澄清「周末宵禁」屬謠言
眾志常委：美參院或加速過香港人權法
眾志常委：美參院或加速過香港人權法
民建聯晤林鄭 倡調動「巿民積極性」清障
民建聯晤林鄭 倡調動「巿民積極性」清障
未獲警批准 撐警遊行未被驅散
未獲警批准 撐警遊行未被驅散
堵路影響 社區廚房派飯盒減六成 豬農果業送貨受阻 飲食業：中區影響大
堵路影響 社區廚房派飯盒減六成 豬農果業送貨受阻 飲食業：中區影響大
昨逾30幹道受阻 紅隧來回方向全日封
昨逾30幹道受阻 紅隧來回方向全日封
港隊世盃外圍賽 全場默哀悼周梓樂
港隊世盃外圍賽 全場默哀悼周梓樂
港島第4日「和你lunch」 畢打街一男被打
港島第4日「和你lunch」 畢打街一男被打
醫局內部電郵：有職員徒步兩小時上班
醫局內部電郵：有職員徒步兩小時上班
上水持械漢棍毆黑衣人少女險被擄 防暴警到場查路過少女 江永祥：警遭指罵 簡單掃蕩
上水持械漢棍毆黑衣人少女險被擄 防暴警到場查路過少女 江永祥：警遭指罵 簡單掃蕩
周二黎明行動34人提堂 近八成25歲或以下
周二黎明行動34人提堂 近八成25歲或以下
大律師會譴責燒法院：將令憲制框架「革滅」
大律師會譴責燒法院：將令憲制框架「革滅」