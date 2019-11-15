雜物堵理大入口 記者進校要示證件

箭射向警車 校內淋食油

昨晨於理大附近柯士甸道，有人以弓箭射向警車，防暴警發射數枚催淚彈；至中午校園範圍內變得緊張，大批示威者抵達，用大型雜物圍封各出入口，甚至起磚牆，於通道上淋滿食油。本報記者欲進入校園時，有示威者要求記者出示記者證，亦有非理大生的示威者稱任何人出示身分證明文件後都可進入。

各出入口有示威者駐守，有人用望遠鏡監視警察動向，其中在理大紅磡橋上，示威者戒備並放置磚頭、汽油彈等。校園內，示威者設置物資站、休息站，用電動車運送急救用品及食物等物資。校園外，示威者在柯士甸道設磚陣及戒備，一度有防暴警到場，示威者嚴陣以待；有夾斗車衝開路障，示威者以十數發汽油彈投向車斗，車斗起火。

工業中心儲有化學品 保安駐守

記者在校園內未見職員，只見數以百計示威者游走，校長室所在的李嘉誠樓及工業中心均有保安駐守，其餘地方沒有。有理大生形容，工業中心內的器材「可以製造一支槍」，故校方應會嚴守該大廈。工業中心大門均已上鎖，亦未見有示威者或學生入內。不過，有知情者指出，連登有文章指工業中心的3D打印可製槍其實是一個笑話，根本連玩具槍都製不成，反而中心對上有兩層存有化學品，可能是保安原因。

（反修例風暴）