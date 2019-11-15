教員稱中大如孤島 學生自發營運飯堂

帶麵包上班 日用品靠朋友

中大所有出入口都有堵路，每個路口都有2至3名黑衣人把守，人們步行出入都要出示中大證件或學生證，車輛不能輕易通過。每天需要回校園工作的李先生說，近來都要由火炭站步行回校，以往不用一小時便可從家回到學校，現在要兩小時；試過進入校園時出示職員證後，更被要求搜袋。他又稱學校內的飯堂全部都無營業，又不敢吃示威者的食物，現在每天帶麵包上班。

住在中大宿舍的教職員John（化名）形容中大成為「孤島」，認為中大職員和學生不能自由出入校園並不合理，希望可有一條道路能夠出入。他最擔心有意外發生，或有人不舒服時難以及時獲醫治；相信中大生明白他們的困難，亦愛護校園，但留意到現時校園內有不少校外人，擔心會難以處理。

John說，得悉有一家大小居於教職員宿舍的朋友，早已搬到酒店暫住，但若中大長期被圍堵，就難以處理。他現時要靠朋友送食物及日用品到附近，再搬入校，但因垃圾車未能入內，垃圾開始堆積，衛生問題開始浮現，若長期下去不知怎辦。

垃圾堆積 示威者自發清理

校園內多名示威者自發執拾路邊垃圾，清了逾百袋垃圾，並由校內貨車運到中大正門，再搬至附近的公眾垃圾收集站，又以掃帚清走地上灰燼及垃圾。范克廉樓的飯堂有學生自行營運，沒定價錢隨心付款；有協助分發食物的學生說，自己居於宿舍，得悉有人營運飯堂就前來協助，把物資煮成餐蛋飯、炸雞翼等，稱不諳烹飪，但有曾開茶餐廳的校友協助。

校內超級市場貨架幾近被清空，即食麵、薯片等都已售罊，員工說門外的貨車已滯留兩日，貨物無法送抵，倉內存貨已清空，不知何時才能補貨。

（反修例風暴）