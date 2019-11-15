中大現示威者「邊檢」 截查人車 高層稱校園被接管 學生：信多為保護，正協調

中大內的示威者昨晚9時在夏鼎基運動場商討行動去向，開會逾兩小時，至本報截稿時仍未有結論。

昨天中大校園平靜，與警方發生衝擊、位於吐露港公路上的「二號橋」有黑衣人駐守，有人繼續向公路投雜物以阻止車輛經過。校園內有不少非中大生游走，黑衣人於二號橋、大學站、位於大埔道的崇基門及「四條柱」（入口）設檢查站，截查進出者及車，更有人在校內通道擺放鐵馬，部分行徑惹中大師生憂慮或不滿。

駕校巴 限制消防白車進出

部分人行徑惹生員憂慮

有份參與周二警學衝突的S同學（化名）說，當晚有人嘗試開校巴以阻擋水炮車，惟近日駕校巴的人既沒出示駕駛證，且駕駛時車輛左搖右擺，恐釀成交通意外。他又透露近日有人包圍駕駛者並搶去其座駕，「像GTA（模擬劫匪的電玩遊戲）一樣」，惹師生擔憂。S又稱，近日有不知名人物在校園草叢甚至汽油旁吸煙，「一有山火就『攬炒』」，亦有師生對蒙面人禁止或限制救護、消防或運載超市食品的車進入校園，覺得做法「過分」。

S相信，大部分來校的均為協力保護中大的「手足」，而現時中大生亦想方設法與他們協調，計劃安排更多中大生把守檢查站，讓有需要進入校園的人或車通過。

「關員」認非中大生：搜袋防喬裝警

有駐守二號橋「入境處」的示威者向本報承認自己並非中大生，解釋搜袋原因是防止喬裝警員入校。

中大校園多家餐廳關門，超市食物貨架被搶購一空。有中大高層人員說，混集本校生及外來者的黑衣人基本上接管校園，校長段崇智亦已離開中大改往其他地方辦公；據他了解，大學與各書院昨午取得共識，決定勸師生暫離，但不會高調稱為「撤離」，免觸動示威者神經。

餐廳關門超市缺糧 舍監暫遷酒店

一名中大舍監昨離開宿舍到酒店暫居。他說其宿舍靠近二號橋，在衝突中「首當其衝」受影響，自己與宿舍住客擔心再有衝突，選擇暫離開。對近日校內情况，他說「不理想」，指大部分保安及職員未能上班，有非中大人游走，設施遭「一定程度」破壞，令校內師生「心理上不太好」。因餐廳關門、超市缺糧，他欲駕車外出卻遇封路，近日飲食均為儲糧；他徒步進出校園要被搜查，「我中大人被不知什麼人查袋，不能接受」。

有不願記名的崇基書院宿舍職工表示，現時由示威者物資組及校友捐出的大量食物供應，生活暫不成問題，其舍堂內有九成以上外地生搬離，亦有本地生計劃離開，他不排除個別是因學期提早完結而回家。

校方助欲離校師生暫撤

中大校方表示，鑑於校園發生嚴重事件，以及員生對物資提供及生活情况的關注，書院或部門會支援並協助欲離開校園的學生及教職員，並澄清大學並非要求員生撤離，對選擇離校者沒有時間限制。

學生會：已與不同團體討論跟進

中大學生會會長蘇浚鋒說，知悉校園內有非中大人行徑惹員生不滿的問題，現時已與不同團體討論方案跟進事件。另有中大校友於網上呼籲中大人自行回校守護，「中大係我哋地方……冇理由交畀手足咁辛苦去守晒」。

明報記者

（反修例風暴）

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