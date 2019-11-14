塗鴉「撐警」餐廳 裝修工認刑毁

報稱裝修工楊梓陽（29歲）在東區裁判法院承認一項刑事毁壞罪，獲准保釋至12月4日判刑，以候其感化和社會服務令報告。案情指出，楊今年8月5日凌晨3時許在「加記」門外，以膠水塞門口鎖匙孔及用黑墨塗鴉其正門。餐廳東主X早上發現並報警，楊警誡下承認犯案。

主任裁判官錢禮詢問楊，他與東主互不相識，為何要損壞餐廳。辯方回應稱楊是為了「幫助示威者」，並願意向「加記」賠償1000元，又呈上4封求情信，希望法庭輕判。錢官詢問為何「加記」東主被匿名為X，控方回應已在賠償令中後補其姓名。控方在庭外稱，估計東主主動向警方要求匿名並獲批准。

至於的士司機張錦運（66歲）則被控阻差辦公、襲警及酒後駕駛3罪。控罪指出，張於今年7月7日在彌敦道創興廣場外故意阻撓高級警司A及高級督察B，以及襲擊警長C，同時在呼氣中的酒精濃度超過訂明限制下駕駛。

據悉，張當晚將的士停在路中，橫跨3條行車線，警方勸他離開，但他拒絕，及後踢警員小腿兩次導致擦傷和腫脹。警方與張交涉時，發現他身上散發酒氣，遂為他做酒精呼氣測試，隨後把他拘捕。

【案件編號：ESCC2531、KTCC2739/19】

（反修例風暴）