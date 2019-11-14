趙家賢左耳廓壞死需移除

趙家賢昨引述主診醫生稱，左耳約四分之三耳廓被行兇者牙齒咬斷，嚴重破壞軟骨組織，只找到一條血管接駁，惟手術後該部分漸變紫黑色，有壞死情况，由於擔心咬人者唾液細菌的感染及其他因素，醫生決定做清創手術，移除壞死耳廓，故其左耳遭受永久創傷，他仍需留院接受治療，暫未能出院。

兩被捕候選人 投訴警膝壓頸掐下體

梁翊婷、洪駿軒周一在觀塘港鐵站外質疑警方蒙面後，因「公眾地方行為不檢」被捕，其後獲准保釋。梁翊婷昨向本報稱，警方拘捕她後以膝壓向其頸部、向她噴胡椒噴霧，以警棍擊打頭部最少5次。她其後被送往聯合醫院，頭部兩處傷口分別縫兩針及3針。洪駿軒稱，被捕後被帶到觀塘站A出口附近，其間警方將他面部摩擦牆壁、噴胡椒噴霧，其後數名警員輪流掐他下體，更一度有人稱要將「白粉」放在其袋，又遭數名戴護膝的警員踢向其頭部。梁翊婷稱或會向警察投訴課投訴；她與洪駿軒亦說需再與律師商討是否民事索償。本報曾向警方查詢，截稿前未獲回覆。

查問天橋解封被捕 區議員：無動手

此外，北區區議員陳惠達昨於facebook表示，昨早接獲居民求助稱百和路天橋被警方封閉，他到場後向在場警員查詢何時解封，無動手卻被指衝擊防線並施胡椒噴霧，以襲警、阻差辦公罪名拘捕，以5000元保釋。

沙田區議員黃學禮、趙柱幫及社區主任黃浩鋒昨晨亦被捕、被送沙田警署，區議員丘文俊稱被捕原因是非法集結，律師跟進中。

趙家賢區選出選太古城西，對手為丁煌；梁翊婷參選觀塘中心，對手為陳華裕；洪駿軒參選翠屏，對手為鄭強峰；陳惠達參選華明，對手為潘孝汶、劉嘉豪；黃學禮參選松田，對手為姚皓兒；趙柱幫參選博康，對手為郭宣彤；黃浩鋒參選下城門，對手為唐學良；丘文俊參選乙泉，對手為梁昊佳。

（反修例風暴）