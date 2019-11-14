李家超：港無法外之地 包括大學 斡旋間放催淚彈 稱校長後方有暴徒

明報記者

立法會昨多條口頭質詢都討論到近日警民衝突，李家超出席會議前見記者，被問到為何中大校長段崇智在現場斡旋期間警方施放催淚彈，李說校長後方有手持攻擊性物件的暴徒；警方與校方溝通後，亦決定離開現場，令事件緩和。

陳淑莊質疑曾偉雄曾稱港大屬私地

急切質詢辯論期間，李家超續被民主派議員質疑。公民黨陳淑莊批評，香港變成警察城市，警察直接批評法官、司長及特首，甚至槍擊人胸口都沒有後果。她引述前警務處長曾偉雄2011年於立法會發言稱，香港大學是私人地方，問李家超是曾偉雄有錯抑或警方於中大的行動出錯。李重申，香港沒有地方是法外之地；又說如用言論合理化犯法行為，是推人向暴力深淵。

被問最大民憤 張建宗：沒民調在手

政務司長張建宗回應時說，有暴徒過去數天在不同地點非法集結，有市民被縱火焚身等，行為極度殘忍，政府強烈譴責。他形容，暴徒投擲汽油彈已是司空見慣，全港多個地區都受蒙面暴徒的違法活動影響，這些違法行為有預謀、有部署。

民主黨涂謹申問張建宗，知否香港最大的民憤是什麼，張說沒有民調在手，房屋問題、社會公義問題等都有可能引發民憤，的確有部分市民對警方執法有看法。

工聯促設「止暴辦」 張：部門有協調

工聯會議員何啟明指出，市民無法出行、新界東交通網絡癱瘓，但政府無應對，促政府設立「止暴辦」，並要求中大校長保護公帑。張建宗稱各部門有協調。教育局長楊潤雄回應時譴責近日的暴力行動，但不能草率下結論，事件與政府提供予大學的撥款有關。他說有與大學校長保持聯絡，對方花很多時間疏導學生情緒，令學生明白以和平理性態度面對社會問題，會繼續保持聯絡。

立法會主席梁君彥昨午約5時15分稱因多區有激烈示威、交通混亂，安全起見提早結束會議。今早9時續會。

何啟明是區議會觀塘栢雅選區候選人，對手有陳汶堅和陳宇明。涂謹申是油尖旺奧運區候選人，對手是李家軒。

（反修例風暴）