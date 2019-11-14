台包機接走81僑生 41人自行離港

來自台灣、就讀中大本科建築系3年級的陳同學表示，前日校園情况緊張，各台生認為會有危險，台灣學生會聯絡陸委會請求協助留港生回台，他亦即時填申請表，昨獲發免費機票返台，未知何時再回港。

台灣教育部昨表示，經駐港人員與中大台灣學生會接洽，已協調出1班華航機，接載81名在港就讀中大的台灣學生返台，另有41名台生也自行購票返台。教育部表示，在港的台灣留學生共1021人，在中大則有約303人，因香港局勢惡化，經駐港教育人員昨晨緊急聯繫，台生均通報平安，並有台生要求回台。

斯里蘭卡生：有感情不離港

來自斯里蘭卡、中大工程系學生Dulanga住在中大宿舍，其父母擔心他安全，希望他盡快返國，但他自覺對香港有感情，故即使中大昨宣布提早完結學期，他亦未計劃離港。

來自印度、中大電腦工程系四年級的Ajay稱，前晚警方與學生的衝突相當緊張，他留在宿舍房間不敢外出，其父母建議他先離校，他計劃明日離校，但仍未覓得住處。

（反修例風暴）