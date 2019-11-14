深圳青年驛站住滿暫避內地生

深圳共青團前晚在微信發布消息稱，福田、羅湖、南山、龍崗等8區有12個青年驛站將接待離港內地生。昨正午時分，福田驛站內多名志願者協助內地生登記個人資料。澎湃新聞報道稱，該驛站共有108個6人間牀位，此前已有30個來深求職學生入住，及後被從香港來的內地學生住滿。

記者採訪期間有更多內地生到達，有人只背一個單肩包，有人則拖着小型行李箱。因驛站人滿，工作人員將未能入住的24名學生安頓於離驛站約300多米外、一家臨時作安置用途的公寓。入住該處的理大本科二年級生謝同學表示，前晚內地生間流傳示威者襲擊宿舍的消息引起恐慌，「其實我個人覺得宿舍的保安系統挺安全的」，謝同學說，「但父母擔心，叫我來深圳避一避」。他昨晨乘高鐵北上，現與另一人合住一間單人房，但不知要住多久，「要看香港形勢而定」。

公開大學二年級生馬小姐與5名同學也在早上抵達福田驛站。她表示，雖然公大校內沒有衝突，但擔心香港局勢惡化。

該區驛站聯絡人、福田區團委黃小姐回覆記者電話查詢表示，驛站安排由團市委發起，職員早上忙於應接學生來電，無暇統計入住人數。截至下午3時，福田、南山多個驛站已基本住滿。

明報記者 梁思然 深圳報道

（反修例風暴）