內地生：微博官媒影響 家人急召撤離 警稱接中大內地生求助 派水警輪接走

昨晨10時左右，一班中大內地生在中大對開的馬料水碼頭，排隊登上一艘水警輪撤離。昨午4時許，不少外地生拖篋接連離開，不少人表示時間趕急，要趕車趕船趕飛機，但憂慮交通嚴重受阻，至約6時，不少國際生及內地生收到中大宣布本學期結束消息後，即急不及待收拾行裝，加緊腳步離開校園。科技大學學生會研究生學會微訊公眾號亦有通告稱，每15分鐘有一班接駁巴士安排學生到九龍圓方商場免費乘搭過境巴士。

警察公共關係科高級警司江永祥昨午表示，昨晨有內地生基於安全理由想離開中大，但因附近道路受阻及有黑衣人，無法離開，故聯絡警方求助；警方調派水警接該批學生到安全地點，抵達地點後，他們自行離開。

吉林中大生：內地資訊太多謠言

來自吉林的中大新聞及傳播學系四年級生Henry稱，周二早上在校園亦聞過催淚彈，但他不覺危險。他表示自己亦「反修例」，不擔心會被私了，但其身在內地的父親擔心安全急喚他回家，故他前日回到廣州，再飛返吉林家。他認為微博及內地官方媒體發布太多有偏見的資訊宣揚謠言，「他們以為示威者放火燒山」。

教大內地生稱不擔心：

校門外獲港人司機義載

教育大學內地生Alex選擇繼續留港，他表示，周末回深圳家後，周一返港時交通受阻，他在落馬洲乘港鐵接駁車回校，花了一個多小時，較往常多一倍時間。他說自反修例運動以來，場面愈來愈暴力，家人擔心他安全，不時傳來有關「香港暴徒」的網上新聞，但他不太理會，亦鮮看微博。他說，知道不少內地生非常擔心，同系原有20多名內地同學，教大昨午安排專車載內地生到落馬洲關口離港，現僅2至3人仍留港。

他說，昨午走在校門外時，有港人司機主動問他要去哪，並免費載他到三門仔，笑言「市面還好吧，還算平靜」。他早前在宿舍與數名香港宿友討論，宿友均叫他不用擔心，他平日均留在校園，不擔心會被私了，暫待12月初考完試再作打算。

科大生深圳免費住宿

理大支援離港 開放深圳基地

另外，香港科技大學工學院昨午向同學發電郵，稱校方「為有需要同學安排免費深圳住宿」，內地生可以微信聯絡科大學生會研究生學會主席，而這項免費住宿由騰訊旗下微眾銀行贊助，為期一個月，並非校方負責開支。理工大學表示，非本地生如需協助包括離港，校方會全力支援，校方已向非本地生提供24小時輔導熱線，並開放理大深圳基地，支援有需要的理大非本地生。

香港大學回應，教職員正盡努力援助有需要學生，並已提醒同學應以安全為首要考慮。城市大學表示收到大量學生查詢，高度擔心人身安全，校方已適當協調。

明報記者

（反修例風暴）