政府研設特務警 料首批委任「懲教飛虎」

懲教內部通訊：助押解守政府設施

據了解，懲教署懲教行動組高級監督彭仁偉日前在內部發出通告，稱當局將引用《公安條例》委任「特務警察」，分擔警方的工作，包括防禦政府建築物及押解被捕者等。據悉，懲教緊急應變隊因受過防暴訓練，將會是第一批被委任的「特務警察」，計劃會在短期內開始，有關計劃為自願性質。

據悉，懲教署內對此意見不一，有前線人員認為身為紀律部隊，政府的「柯打」只要是根據香港法律，「無得唔做」，但同時擔心被起底；因管理層未有交代執行細節，前線關注屆時由何人指揮，更份福利問題等。翻查資料，懲教緊急應變隊編制百多人，配備防暴頭盔、防毒面具、防暴護甲、多用途戰術背心、防割手套；胡椒噴霧、催淚彈、伸縮警棍、發射橡膠子彈槍械等。

保安局：細節待定 適時公布

保安局長李家超昨午在立法會大會回答「立即平息民憤的緊急措施」的急切質詢時表示，局方積極考慮在《公安條例》中，引用「特別職務警察」的安排制度，慎重看細節如何落實，考慮紀律部隊中有相類似訓練的人員，加入「止暴制亂」工作。李又表示，會積極增加警隊人手，目前有過千名警員退休後，精神及身體條件合資格重返警隊；而警隊在情報蒐集和裝備方面都會加強。保安局其後補充，稱有關細節正在敲定，政府會適時公布，並不排除日後再委任其他紀律部隊的人員，以分擔壓力。警察公共關係科總警司謝振中表示，歡迎任何可協助警隊面對艱難、混亂局面的措施。

（反修例風暴）