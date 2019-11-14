5中大生控暴動 辯方：警手機拍被告 稱YouTube見

5名被告全為中大學生，依次為劉晉旭（21歲）、護理系四年級生符凱晴（21歲）、三年級生高梓斌（21歲）、陳歷釋（18歲）及四年級生許貽顓（20歲）。

各人准保釋須宵禁

1被告頭纏紗布上庭

首兩項控罪指5人於本月11日在中大環迴東路近「二號橋」，與其他人參與暴動、身處非法集會中無合理辯解下用口罩蒙面。另符凱晴和許貽顓各被控一項管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具罪，控罪指兩人於同日同地分別管有螺絲批和槌頭及士巴拿。

5人暫毋須答辯，控方申請押後案件，以待警方檢取片段及錄取證人口供。控方亦不反對被告保釋，惟要求法庭頒布宵禁令。據了解，符另涉8月25日在荃灣楊屋道非法集結一案，是在警方保釋期間捲入本案。

許的頭部纏上紗布上庭，據悉他被捕時遭硬物擊傷後腦，頭部須縫4針，背部亦被揮棍兩下。劉晉旭則遭警員掌摑和扯耳朵，因頭部不適而一度缺席聆訊，至下午才被押至法院應訊。另代表劉的辯方律師稱，劉被拘捕後，有警員用個人手機拍下他被制服的過程，又說「YouTube見」。

署理主任裁判官高偉雄決定准各人以5000元現金保釋，符的母親另以5000元作人事擔保，其間各人要守宵禁令、每周到警署報到及不准離港。

【案件編號：STCC4091/19】

（反修例風暴）