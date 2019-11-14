三罷各區續堵路 警中環拘逾40人

人鏈傳雜物 雪糕筒佈滿路

中環連日有人聚集及堵路，昨午再有300多人在畢打街及干諾道中一帶聚集，當中不少為白領。日前有示威者向巴士擋風玻璃噴漆，多輛巴士無法行駛堵塞道路，昨由於不少巴士線停駛，未有巴士遭用以堵路。市民以人鏈傳送雜物，磚頭及雪糕筒等路障佈滿電車路，多個行車路口亦設有傘陣。另有人破壞交通銀行大門玻璃。

防暴警昨午約1時抵達中環，揮警棍驅趕集結市民並制服多人，警員一度發射胡椒噴霧，惹在場市民不滿，有人指罵警員。一名中年女子於皇后大道中一帶與堵路者口角，遭一名蒙面男子撲倒在地，該男子欲揮拳遭其他人制止並被批評︰「有沒搞錯，打女人？」昨早環球大廈對出干諾道中一帶，有10多名黑衣人向一輛正駛出隧道的警車不斷投擲磚頭，警車後退，多塊磚頭擊中車身。

另外，元朗大馬路一帶由前晚至昨早都有黑衣示威者聚集堵路，馬路及行人路佈滿垃圾桶及磚頭等雜物。昨早11時有數名男子懷疑不滿受阻，向示威者掟磚，有旁觀的女人大叫「打得好」，示威者擲物還擊，現場有防暴警戒備。人稱「大波man」的「忠義民團」石房有在同一時間帶領10多人在大馬路清理路障，成員戴有標上「香港好市民」的橙色手帶，聲稱自己是「 義工自發」前來清潔。

天水圍警署遭縱火

大馬路一帶交通昨午一度恢復正常，惟市面較平日冷清，晚上有如死城，多間食肆及商舖傍晚已關門。入夜後，示威者於屯門V City外杯渡路、元朗大馬路一帶再築路障，並與警方發生衝突。另外，有蒙面黑衣人昨凌晨向天水圍警署報案室擲燃燒彈縱火，門口及「天水圍警署」5字被熏黑。警察公共關係科總警司謝振中稱，事發時有警員在內駐守，擔心報案室失守，覊留者或不能逃走，他並稱警署有槍房，如被搶走槍械後果不堪設想。

（反修例風暴）