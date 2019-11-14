高院拒頒禁警入中大臨禁令 官引《公安條例》稱警可任何地方驅散集會

申請人學生會長 研上訴

蘇浚鋒對裁決感到失望，將與律師團隊再商討考慮是否提出上訴，又稱無論結果如何，港人抗爭到底的決心不會改變。至於會否擔心判決將令警方和學生的衝突惡化，蘇表示，衝突嚴重與否從來取決於警方，如警方的濫暴問題愈來愈嚴重，只會迫使更多學生奮力捍衛校園。

申請人為蘇浚鋒，答辯人為警務處長。覆核申請書指，中大校園屬學生的第二個家，質疑警方10月6日和11月7、11、12日四度進入校園的做法，違反《基本法》第29條中，保障居民住宅和其他房屋不受侵犯的權利，要求法庭禁制警方沒搜查令，或未經校方批准，或不按警例下進入中大範圍；以及禁制警方未經校方同意下，使用群眾管理武器。入稟狀形容，目前事態緊急，學生將長期抵抗警方內進，有人甚至不顧安危，準備犧牲性命。

申請方的資深大律師余若薇稱，《公安條例》雖賦予警方權力驅散破壞安寧的公眾集結，「但學生在校園內集結屬公眾集結的說法，未免有點荒謬」，又稱目前證據顯示，警方進入中大後，學生為家園免受入侵而抵抗，最終造成119人受傷，需由前校長沈祖堯等醫生到場，在體育館內為傷者醫治。余又引述中大教師協會致函法庭的信件稱，協會支持入稟決定，認為有助緩和氣氛，讓校園重回秩序和和平。

代表警方的資深大律師孫靖乾則稱，因示威者向吐露港公路和東鐵路軌投擲汽油彈等，警方才前往中大二號橋執法，形容警方曾擺出友善姿態，一度在屬公眾地方的二號橋上撤退。就申請方指警方發射催淚彈等導致過百人受傷，孫質疑學生或因投擲汽油彈受傷。

警指頒下禁令阻礙執法 官同意

法官陳嘉信休庭20分鐘後，拒絕批出臨時禁制令，並在判辭指，示威者在「三罷」行動中漠視公眾安全，公然癱瘓香港，又指他們以擲磚頭、擲燃燒彈等阻塞吐路港公路及港鐵東鐵線，中大內更有燒車情况出現，認為警方當日到場是為求執法，當中包括拘捕和維護和平。法官又稱，《公安條例》第17（2）條容許警方有理由相信出現破壞安寧的情况下，便能停止或驅散任何地方的集會。

就申請方認為須按《警隊條例》第50條，警方須先辨識拘捕者才能進入校園範圍的說法，陳官形容說法「有違一般常識」，認為警方目擊罪案發生後，便可立即逮捕可疑人。他又同意警方所指，若法庭頒下臨時禁制令，將對警方執法造成嚴重阻礙。

地政署：二號橋屬官地

地政總署發言人表示，中文大學二號橋位於吐露港公路及東鐵線上的部分，位於STTL 437 RP & Ext之外，並屬於政府土地。根據STTL 437 RP & Ext地契，中大作為地段承批人獲授該橋的非專用通行權，並須負責該橋的維修保養。有關地契是政府作為土地業主與承租人之間訂立的民事契約，以管轄有關土地的發展及使用。地契條款並不限制或影響政府部門或公職人員，根據相關法律而行使的法定權利或權力。【案件編號：HCAL3376/19】

明報記者

（反修例風暴）