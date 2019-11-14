留守者續向公路擲磚 「響應三罷」

稱車駛過才擲 難釀意外

中大生柯垣津（化名）周一起在二號橋駐守，亦曾將磚頭、牀褥等投擲到吐露港公路。他表示，此舉是響應「大三罷」，堵塞主要幹道癱瘓社會運作，才能在經濟、輿論上造成壓力。他說，日前特首林鄭月娥表示宣布停課是中「示威者圈套」，顯示她不願承認社會已停擺的狀態。

被問及會否擔心把大量雜物投擲到橋下的吐露港公路，會釀成交通意外，威脅道路使用者安全，柯同學表示擲物時會「瞄準公路」，等待車輛駛過才會擲物，相信導致意外的可能很低。

指談判結果顯警沒底線

至於校長段崇智及教職員一度到現場與警方談判，柯同學認為校長出現得很遲，但稱與警方談判已經是盡他所能。不過柯同學認為談判結果顯示警察已沒有底線。

就讀公開大學一年級的MK（化名），周二開始駐守二號橋。他說會繼續駐守，是為了不讓警察進入校園。他透露，昨早亦曾在橋上投擲磚頭到吐露港公路，因為想「製造藉口予不能罷工的人」，啟動長期罷工。

他說，過去遊行、激烈示威都已試過，惟政府仍沒回應訴求，希望長期罷工能起作用。

（反修例風暴）