男生眉心中彈腫如高球 白車受阻久未至

消防：接報到送院花1至3小時

消防處助理救護總長（新界南）陳偉權表示，前日共接獲中大22宗緊急救護召喚，當中10名傷者送院，傷勢包括眼部受傷、呼吸困難、燒傷等。他說救護服務受嚴重交通阻塞影響，有示威者要查問救護員身分，延長到場時間，形容情况「不理想」。

他又說，由接報到傷者抵院需約1至3小時，而由中大起程至抵院，亦需10分鐘至46分鐘不等。他重申救護服務分秒必爭，若未能趕及送院，傷者或會失救。

鐵騎炒車 司機等白車兩句鐘

據了解，前日逾百人受傷， 一度傳昏迷的學生已清醒。義務急救員細佬（化名）表示，前晚激烈衝突時，中大內約有50名義務急救員及最少10個醫生，故急救員足夠，但救護車支援則不足；有男生眉心中彈後，出現大如高爾夫球的腫塊，左面亦中彈，但久等多時才有救護車。另一急救員Jason昨凌晨在大埔公路為翻側的電單車司機急救，對方沒明顯傷痕，但擔心有內傷，最終等候約兩小時才上救護車送院。

細佬表示，急救員裝備不足以感付嚴重傷勢或內傷，亦不能對傷者用藥，故救護車延誤對傷者非常不利。

Jason認為不可怪責示威者設路障或駕車堵路令救護車延誤，稱衝突中每30個傷者只有一個涉及示威者投擲汽油彈，而非因警方武力受傷，「應檢討警察所用的武力是否恰當」。

醫生：傷者震晒喊晒 多不敢求醫

同為中大醫學院教學醫院的威爾斯親王醫院，昨中午約200名醫護集會。畢業於中大醫學院的劉醫生前晚與醫護朋友趕返中大提供救援，心痛母校淪為「戰場」。她說過百名傷者中，有人被胡椒彈、橡膠子彈及催淚彈等打中，導致皮膚灼傷及手部骨折，亦有人眼部受傷。她形容傷者情緒激動，「全部都好驚，全身震晒、喊晒」，很多都不敢去醫院。她批評政府製造白色恐怖，令傷者不敢到急症室求醫。

（反修例風暴）