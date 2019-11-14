稱未見傷者被困 教授籲勿用「屠殺」字眼

中文大學社會學系教授蔡玉萍昨日發表名為「是其是，非其非」文章，稱周二下午3時半至翌日凌晨零時半，在中大二橋、康本國際、大學站、信和樓附近，觀察到早上確有人從二橋投擲大型物品到東鐵路軌，而中大崇基、四條柱及大學站的路障全是學生架設，她沒看見有傷者或同學被困，救護車及同學可出入中大。

她推算警察周二向中大射了約200或更多枚催淚彈，強調這已是「不能接受」，因催淚氣有毒、催淚彈頭無眼，可造成嚴重傷亡。她見學生受傷，非常痛心，但不認為用「war zone」、「大屠殺」、「六四」等字眼是合乎事實的陳述，因以她周二近10小時的觀察，絕大部分時間大家可安全自由行走，籲大家陳述需合乎事實，勿火上加油。

「打罵只會趕青年走」促政府設法贏心

蔡玉萍的文章惹來批評，她認為大家有誤會，表明自己是一名研究者，只是發表自己觀察，重視用字準確，質疑大家是否仍要用這些字眼推動青年向前衝、社會有何出路，冀政府回應四大訴求。她憶述，周二到場的原意是令警方克制，但警察拒絕與她對話，她自覺在場已沒角色，「青年或許覺得老師無用，我亦同意，成年人若爭取到自由民主，青年就不需在前線犯險」。

中大生命科學學院教授林漢明周二於宿舍亦見到，早上7時許起已有人在二橋丟雜物到橋底的吐露港公路，隨後警察射催淚彈，中大冒起陣陣黑煙，他整天擔心有人受傷，但他亦認同不算「屠城」。他說，「香港人打香港人，這樣只會令各人及香港受傷，不會有贏的一方」，年輕人不信任機制或成年人，各界應思考這樣發展下去有何好處及解決方法。他又稱政府不作為，學生不會無故停止示威，政府應設法贏回青年的心，「只是責罵和打只會趕青年走」。他表示，宿舍工友如常回校，到各樓層倒垃圾，免得宿舍有陣垃圾味，希望學生知道教職員愛惜各個同學，冀師生間會有信任。

（反修例風暴）