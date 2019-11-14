指中大變兵工廠 警拒承諾不開實彈 被質疑反口射催淚彈 稱示威者續擲物塞公路

稱外國有人射箭 警已開槍

警方指出，前日全港共使用1567枚催淚彈、1312枚橡膠子彈、380枚布袋彈及126枚海綿彈，同日共有12名警員受傷，其中4人在中大受傷，包括一名警司被信號彈射傷腳部；警方前日共拘捕142人，包括97男45女，介乎14至50歲。警方又稱，前日示威者使用逾400枚汽油彈，單是中大有數百枚，是過去5個月以來警方所見數量最多的一次，形容中大校園成為兵工廠。

前日全港射1567催淚彈 指中大數百汽油彈

警方於記者會交代前日中大衝突事發經過，稱警方多次承諾撤離中大二號橋，後來被指反口以催淚彈等攻擊在場者，警察公共關係科總警司謝振中表示，有關承諾是建基於相信校方可確保不會再有雜物投擲到吐露港公路，警方亦多番後退，惟示威者步步進逼，警方無可選擇才還擊，反指是示威者先反口。他又稱昨晚警方撤退後，有人在橋上縱火及投擲雜物到吐露港公路，影響交通，指校方作擔保，警方亦給予空間校方兌現承諾，但最後一一落空，認為校方欠港人一個交代。

對於警方闖進校園並施放大量催淚彈驅散示威者，汪威遜稱警方使用最低武力，目的是與示威者保持距離，但學生不斷進逼，警方別無選擇下進攻拘捕；被問到示威者與警方武力並不對等，汪威遜稱警方使用的武力是執法，示威者使用的武力是犯法，不應比較雙方武力是否對等，「邏輯上不會有人認同」。

中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智前日在中大，他在facebook交代經過稱，前日下午5時許，校長段崇智到校園見學生，其後眾人步回二號橋，原意是校長會向警察表示想去警署，惟情况惡化，有人用激光筆射向警方，警察舉橙旗，沒數秒便放催淚彈，之後整個校園變成戰場。

黑衣人大學站縱火 崇基建磚頭「城牆」

中大二號橋前晚徹夜有黑衣人留守，至昨午約30人駐守，他們站在長梯觀察警察動向，橋頭的地上佈滿磚頭、雜物作路障。中大校園昨日多處仍有路障，滿地垃圾，校園一片凌亂，殘留前日「戰迹」。晚上有黑衣人到毗鄰中大的港鐵大學站縱火， 有學生又於崇基學院行政樓外（近崇基門）以磚頭及水泥建造3道如人般高的「城牆」。

另外，大批巿民捐物資到中大，包括急救用品、食物，水等，至晚上現場有人組成人鏈，將捐入中大的物資從校門外傳送入校內。

明報記者

（反修例風暴）