一日332宗緊急救護到場時間不達標

消防處副消防總長（總部）陳慶勇說，周一與示威相關火警達180宗，緊急救護服務148宗；周二的示威火警有158宗，緊急救護服務72宗。他說港鐵多架列車車廂被縱火，葵芳站有乘客因火警需疏散，示威者又向行駛中的列車投擲汽油彈和石頭，更有人在加油站附近投擲汽油彈，批評是罔顧人命，後果不堪設想。此外，有示威者在商場縱火燒聖誕樹，又在街上焚燒電箱，到處火光熊熊，銅鑼灣怡和街一個地舖遭縱火，樓上住戶需疏散，情况令人擔心。

消防：縱火行為罔顧人命

助理救護總長（新界南）陳偉權稱，前日新界接獲920宗緊急救護召喚，當中166宗未達12分鐘內到場的服務承諾；全港同日有2092宗緊急救護召喚，332宗未達服務承諾。他重申救護工作爭分奪秒，稍有延誤或令傷病者失救。

對於網上有指警方前日曾截查小學校巴，警察公共關係科高級警司江永祥澄清，前日早上近7時，有示威者在將軍澳用噴漆塗污載有小學生的校巴擋風玻璃，阻礙司機視線，有警員協助清理。他批評示威者的行為令小學生不能上學，嚇怕「弱小心靈」。

（反修例風暴）