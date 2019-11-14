城大浸大路障擴佈 投擲器水馬擺陣

彌敦道喉碼鑲路 市民清理

城大宿舍前方的歌和老街昨有示威者從油站搬出物品置於馬路作路障，浸大校園前方的窩打老道及歌和老街交界亦有大批磚頭及鐵欄，有直升機一度在城大宿舍上空盤旋，防暴警察數度到場。現場消息稱，兩名浸大學生昨早在聯合道快閃時被捕。另外，旺角多條街道滿佈磚頭、鐵釘等，在彌敦道近荔枝角道交界，示威者更用爆炸螺絲將工業用喉碼鑲進馬路，有市民帶工具清理。

昨午1時許，示威者再次進入又一城商場打碎玻璃，並向聖誕樹投擲至少兩個燃燒彈，聖誕樹再次起火，職員射水，消防到場時火勢已熄，示威者逗留約5分鐘後離去。

昨日不斷有市民運送手套、食物等物資到浸大，該校正門前有大批磚頭被掘起，示威者將之堆起「備用」。入夜後，城大劉鳴煒學術樓有棚架起火，一度火光熊熊。

昨午3時許，窩打老道來往獅隧行車天橋全線遭堵，科學園行政總裁黃克強駕車途經，一度下車與示威者理論，要求放行，示威者反駁「你乜都無付出過，無仔女㗎咩」。黃其後自行清理部分路障，離開前對記者說對示威者堵路極度不滿。入夜後，示威者在聯校運動場內搬出跨欄欄柵、弓箭、鉛球等，並在聯合道架設大型磚塊投擲器。

學生誓守城大 OL徒步送物資

徹夜留守城大外圍路障的學生P說，昨凌晨約3時曾回宿舍休息，但無法安睡，擔心警方突然衝入宿舍。他形容前日中大已「半淪陷」，認為自己必須守住城大，「我哋唔守就無人守」。其女友昨亦到場，她說與P商討，若其中一個「落單」，另一個須先離開。

在中環工作、居於大埔的蔡小姐前晚下班後無法回家，遂到太子租住酒店；防暴警察深夜在旺角、太子一帶施放催淚彈，她在衝突聲中入睡，「其實都瞓得唔安樂」。 昨早她穿一身「OL裝」和高跟鞋，先到五金舖買物資，再徒步由太子走到城大宿舍送物資。

（反修例風暴）