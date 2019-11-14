教界質疑「圈套論」 促只考慮安全

逾百中學昨停課 校長會：決定難

教育局長楊潤雄昨早未宣布今日停課時稱，前日約有60多間中小學及幼稚園停課，當時他稱，有別於全港受影響的颱風，覺得若部分地區可安全上學，希望可維持。中學校長會義務總幹事黃謂儒稱，昨已有逾百間中學停課，其中較多學校停課的沙田，全區47間中學中有37間停課；而九龍城區有34間中學，亦有23間停課。

教協表示，早於兩日前已要求教育局宣布停課，但局方無視學童安全，任由學校及前線同工自生自滅，部分學校則自行決定停課，最終昨日學生上課時面對極混亂情况，不少學生滯留街上，更有學生在上課途中遭警方截查。

鄧振強說，教育界從6月至今一直緊守崗位，希望保障學生身心安全，盡最大努力維持校園安寧，但經歷這3天社會混亂，「已經頂唔住啦」。他稱教育界建議停課，唯一考慮是學生安全，對於政府「圈套論」，是政府與教育界判斷形勢時的考慮基礎不同。

此外，多間大學昨宣布取消校內當面授課，中大更提早結束學期，教協會長馮偉華認為此舉是「無辦法中的辦法」，已盡量平衡學習需要，學生學習時間縮短會影響教學質素，雖不理想，但是權宜之計。

（反修例風暴）