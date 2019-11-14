中大結束學期 浸大科大網上授課 教局宣布今停課 中學校長會促明繼續

中大設小組安排支援科目評核

8間資助大學今日繼續停課，其中中大、科大、浸大昨宣布學生本學期不用返校園上課。中大第一學期最後上課日原為本月30日，考試期下月4日至20日，校方昨宣布學期即時結束，所有在中大的課堂即時取消，直至第二學期開始。校方將成立特別小組處理科目評核及學習支援的詳細安排。中大表示，師生安全是首要考慮，鑑於社會運動持續升溫，公共交通受嚴重影響，校園設施嚴重損毁， 因而作出有關決定。

另五大本周停課

浸大及科大取消本學期餘下課堂當面授課，浸大改為網上授課或延到下學期授課；科大則會透過網上平台教學，並暫時關閉清水灣校園至周日。港大及教大停課至周六，港大辦公室繼續開放，教大各課程導師將彈性處理餘下課堂安排，包括改以網上學習及其他學習支援。城大、理大及嶺大亦停課至周日，嶺大同時關閉校園。樹仁大學停課至周六，原訂下周舉行的畢業禮會延期。

中小學方面，教育局昨午宣布因應當前及可預計的交通狀况，以及全港學校的整體匯報，全港幼稚園、中小學及特殊學校今日停課。局方稱，停課期間各校會開放校舍，並安排教職員在安全情况下回校照顧學生，家長若有需要可繼續送子女返校。

楊潤雄：校巴被噴漆校長收恐嚇

教育局長楊潤雄昨在立法會回應急切質詢時，提及昨日交通混亂，鐵路等公共交通受阻，路面亦有不同狀况，例如校巴被噴漆，影響車內學生安全。他說有校長反映收到恐嚇，稱若學生繼續上課，有人會「圍」學校，局方綜合情况後決定停課一天。

部分學校已宣告明天繼續停課，包括香港培正中學、聖母無玷聖心書院、嗇色園主辦可立小學等。中學校長會促請教育局宣布停課至周五，該會主席鄧振強稱街頭衝突未見緩和，建議教育局及早宣布暫時停課至周五，讓家長預早準備。他稱下周情况未知，建議若決定停課，宜及早通知。教育局稱會繼續跟進最新發展，適時為學校提供進一步指引及支援。

明報記者

（反修例風暴）