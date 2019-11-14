七旬翁中磚命危 15歲男衝突昏迷需開腦

中磚翁站藍衣人背後 疑欲拍攝

中磚70歲男傷者姓羅，食環署證實傷者是該署街道清潔服務承辦商的員工，至昨晚他留醫威爾斯親王醫院神經外科病房，情况危殆。據悉，羅腦部重創及出血，疑腦水腫導致腦幹受壓，瞳孔放大並對光線強度變化沒有反應，接駁呼吸機維持生命。

根據網上片段顯示，昨早港鐵上水站對開的路段，有一群手持雨傘、部分身穿黑衣的人聚集，突然有一名身穿藍色上衣的男子手持長竹枝插向黑衣人，隨即有其他人上前反擊。藍衣男子背後再有約7人趨前，向對面的人投擲磚頭，雙方互擲磚頭期間，涉事清潔工當時站在藍衣人背後附近，疑似手持電話拍攝，其間被拋向藍衣人方向的磚頭打中頭部，傷者隨即向後倒地，近1分鐘後由旁人抬離現場。

食環署發言人表示，事發時正值傷者的午膳時間，他當時並非進行清潔工作；署方對事件感到十分難過，正透過承辦商聯絡傷者家屬，會提供支援及協助。威院發言人表示，一名70歲男子昨日下午因頭部受傷，由北區醫院急症室經救護車轉送該院神經外科。警方消息稱案件交由新界北總區重案組跟進，暫時未有拘捕任何人。

遭淋液燒傷男仍危殆

至於本周一在馬鞍山被蒙面黑衣人淋液體並燒傷的57歲男子，昨天仍留醫威院深切治療部，情况危殆。民建聯葛珮帆表示，傷者為地盤散工，仍未渡過危險期，家人頓失經濟支柱，「803基金」正懸紅30萬元緝兇。

醫管局表示，截至昨晚10時，全日共有58人送院，年齡介乎1歲至81歲，當中1人危殆。

葵涌黑衣男 倒臥行人路不治

另外，昨晚10時許，警方接報一名20多歲黑衣男子倒臥葵涌葵福路嘉里貨運中心對開行人路，面部流血，救護員到場時他已失去知覺，送到仁濟醫院搶救後不治。

（反修例風暴）