港鐵3線一度全停駛 元朗輕鐵軌遭石屎填塞

港鐵沙田站、火炭站、大學站、大埔墟站、太和站、粉嶺站、上水站、落馬洲站、羅湖站、西灣河站、屯門站，今日仍暫時關閉。

港鐵表示，昨日共7條鐵路線曾受影響，東鐵線、觀塘線及荃灣線一度全線停駛，東涌站曾被人投擲汽油彈及磚頭；已關閉的上水站亦遭人闖入，一列被破壞的列車再遭投擲汽油彈；多個車站被人阻礙車門及幕門運作，列車長時間未能開出，16個車站昨晚提早8時關站，全線晚上10時停止服務。

北角站延誤 乘客轉搭電車排長龍

記者昨早8時許在北角站一帶觀察，列車服務受示威者阻撓延誤，有市民鼓譟；亦有大批乘客離站到路面找其他交通工具。北角站外的英皇道一帶，大批市民在電車站候車，人龍排出馬路。

在元朗及天水圍一帶，輕鐵設施被嚴重破壞，前晚有人在元朗大棠路站至康樂路站之間以石屎碎、磚塊堵塞路軌，並破壞軌旁設施。港鐵人員由昨天凌晨4時起清理路軌雜物，本報記者昨午到場時，仍有10多名人員在大棠路站以鐵筆剷走水泥，車站用來分隔輕鐵路軌及汽車行車路的「硬膠護壆」亦有多處被剷起，遺下大量原用作固定路壆的鐵釘，儼如「鐵釘陣」。

港鐵額外保安增至千人

運房局長陳帆回覆立法會質詢時透露，港鐵近月已新增一隊約160人的「附例特勤隊」，以協助執行《港鐵附例》，站內提供額外支援的保安人員亦由原先100人增至現時約1000人。

此外，一輛城巴在屯門被焚毁。新巴城巴發言人稱，一輛因道路封閉而停泊於屯門鄉事會路近屯合街的無載客城巴，昨凌晨時分被發現着火焚燒，後由消防員救熄，事件中無人受傷，被焚毁巴士已拖回車廠。九巴回覆稱暫未收到有巴士被焚毁的報告。

（反修例風暴）